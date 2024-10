David Beckham elárulta, mi felesége kedvenc randiétele: Victoria állítólag 25 éve ugyanazt eszi

A Manchester United egykori sztárjátékosa, David Beckham nemrégiben a szintén volt sztárfutballista, Rio Ferdinand podcastjában tálalt ki feleségeétkezési preferenciáiról. Azaz folytatta Victoria Beckham étkezési szokásainak kibeszélését, hiszen korábban már elárulta, melyek a kedvenc ételei az egykori „Spice Girlnek”.

David Beckham elárulta, mit főzne egy randin a feleségének

Forrás: AFP

David Beckham szerint ezek Victoria Beckham kedvenc randiételei

David Beckham még 2023-ban mesélt arról, hogy Victoria csak grillezett halat és párolt zöldséget eszik, az egyetlen alkalom, amikor valami mást is kipróbált, és ez volt David egyik kedvenc estéje. A volt focista azt is elárulta Rio Ferdinandnak, ő mivel készülne feleségének egy randin.

„Victoria imádja a grillezett garnélarákot, így előételnek grillezett garnélarákot készítenék neki avokádóval, főételnek pedig tengeri sügért, de azt is sósan sütném”— árulta el focista társának, aki ezután a desszertre is rákérdezett.

„Nem vagyok benne biztos, hogy lenne desszert. Szóval neki ezeket készíteném, magamnak pedig egy finom ragut friss tésztával” — vallotta be David Beckham, aki állítólag szakácsnak is kiváló.

Hogy mit vacsorázik Victoria Beckham, folyamatosan találgatás tárgya, amióta David először beszélt felesége étkezési szokásairól a River Cafe Table 4 podcastjában 2022-ben.

„Eléggé érzelmes vagyok az ételekkel és a borokkal kapcsolatban, ha valami nagyszerűt eszem, azt akarom, hogy mindenki megkóstolja. De sajnos olyan nőt vettem feleségül, aki 25 éve ugyanazt eszi. Amióta megismertem, csak grillezett halat és párolt zöldségeket fogyaszt, és ettől nagyon ritkán tér el” — vallotta be akkor David, aki ott is és Rio Ferdinandnak is azt mondta, hogy a főzés örömét és szeretetét az anyukájától örökölte.