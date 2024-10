Kiszállhat a sorozatból az Emily Párizsban főszereplője - Markáns véleményt fogalmazott meg

A negyedik széria megjelenése után a Netflix nyilvánosságra hozta, jön az Emily Párizsban ötödik évada. A streamingoldal közlése szerint a nézők találkozhatnak Rómában is a kedvenc szereplőikkel, így egészen megdöbbentő, amit Lucas Bravo, a sorozat Gabrielje nyilatkozott a minap.

Emily Párizsban: a kritikusok szerint unalmas volt a 4. évad

Forrás: Northfoto

Emily Párizsban Gabriel nélkül?

A francia Le Figaro újságnak adott közelmúltbeli interjújában Lucas Bravo arról beszélt, hogy úgy érzi, befejezte a sorozatbeli szerepését, és azt is elárulta, miért. „Az élet rövid. A sorozat forgatása öt hónapot vesz igénybe. Nem akarom olyannal tölteni az időmet, ami már nem inspirál” - nyilatkozta. „Nem akarok egy olyan fogaskerék része lenni, amely nem veszi figyelembe a nézők intelligenciáját, sőt, hülyének nézi őket” – mondta Bravo, és hozzátette, hogy a jövőben olyan projektekhez adná a nevét, amelyeknek mélyebb a mondanivalójuk.

Lucas Bravo szerint a sorozatban senki sem tanul, senki sem fejlődik

Forrás: Northfoto

Nem csak Bravo fogalmazott meg kritikát

Egy újságíró, Greg Wyshynski a Nagymenők (Goodfellas) ikonikus fokhagymaszeletelős jelenetéhez hasonlította a sorozat karaktereit és cselekményét: „ennyire átlátszóak a karakterek” - mondta. Kifejtette, hogy a sorozatban „senki sem tanul, senki sem fejlődik”, és Emily inkább egy párizsi taxi, mintsem egy főszereplő: ott van, de csak dísznek. Jenny Marston londoni blogger szintén elismerte, hogy a sorozat „problémás, sztereotip és irreális”, különösen az, hogy Emily milyen gyorsan épített karriert egy idegen országban. Hozzátette, az Emily Párizsban könnyed, szórakoztató stílusa miatt sok néző számára vonzó, így nem kell alábecsülni.

Bravo a saját karakterével sem azonosul

A színész úgy véli, hogy a Gabriel és Emily közötti kapcsolat az 1990-es évek „elszakadunk egymástól, megcsókoljuk egymást, összejövünk, újra elszakadunk” típusú szerelmi klisén alapul a kommunikáció helyett. Hozzátette, reméli az 5. évadban Gabriel ilyen módon is megmutathatja magát, így nyitva hagyta a lehetőségét annak, hogy visszatér.

Bombázzák az ajánlatokkal

Lucas Bravo jelenleg a Libre című francia filmben is szerepel, amely egy bűnöző történetét mutatja be. Úgy véli, egy mélyebb alkotásban neki is több szabadsága van, míg az Emily Párizsban a fantáziátlanság börtönébe zárja, nagyon kicsi a mozgástere. Bravo hozzátette, hogy egyre több lehetőséget kap Franciaországban és külföldön is és él is azokkal.