Ashton Kutcher: P. Diddy bármit megtenne, hogy elkerülje a börtönt

Hasonlóan érez Danny Masterson iránt is, és most már csak a feleségében, Mila Kunisban bízik. Ashton és Mila 2023 októberében komoly kritikákat kaptak, miután levelet írtak Masterson védelmében, mielőtt az 70-es évek show-jának korábbi sztárját 30 év börtönre ítélték. A visszajelzések után bocsánatot kértek, és Kutcher visszalépett jótékonysági szervezetétől. Most Ashton arra számít, hogy beidézhetik, miután Diddy házait átkutatták az év elején.

A bennfentesek elmondása alapján Ashton nem akar belekeveredni az ügybe, de tudja, hogy a barátságuk miatt már érintett. Ha a hatóságok megkeresik, teljes mértékben együttműködik, mivel nincs mit rejtegetnie.

Bár úgy érzi, ezzel a barátsággal "ásott magának egy gödröt", sosem hitte volna, hogy Diddy valóban ilyen szörnyű dolgokat követ el.