Szexi, fiatal pasikkal vigasztalódik Jennifer Lopez: "Kétségbeesetten próbál elfelejteni mindent"

„Jennifer Lopez már meg is adta az engedélyt, hogy ezeket a jóképű férfiakat felkutassák neki” - meséli a forrás. „Nagyon tiszteletteljes és teljesen hűséges volt Benhez még azután is, hogy a férfi elhagyta, de most már semmi sem szab határt. Kétségbeesetten próbál elfelejteni mindent, amin Ben miatt kellett keresztülmennie, és a legjobb módja ennek az, hogy kötetlen szórakozásra vágyik fiatal férfiakkal.”

Szexi, fiatal pasikkal vigasztalódik Jennifer Lopez

Forrás: GC Images

J.Lo Nikki Glaserrel beszélgetett az Interview magazinnak, ahol elmondta, hogy a válás utáni élete „magányos, ismeretlen és ijesztő érzés. Szomorúsággal és kétségbeeséssel teli.”

De amikor beleállsz ezekbe az érzésekbe, és azt mondod: ’Ezek nem fognak megölni engem’, rájössz, hogy képes vagyok egyedül is örömet és boldogságot találni. Nem a kapcsolatok határoznak meg engem. Nem kereshetem másokban a boldogságot

- osztotta meg az énekesnő.

Egy teljes nyáron át tartó, feszültséggel teli kapcsolat után, amelyben mindkét fél úgy érezte, hogy „talán igen, talán nem” lesz a folytatás, Jennifer végül augusztusban beadta a válókeresetet.

J.Lo úgy döntött, hogy egy ideig kerülni fogja a komoly kapcsolatokat, és inkább saját önbizalmát építi.

„Az egója egy komoly lökést igényel, és a vonzó fiatal férfiak társasága nagyszerű gyógyír erre, hiszen körülrajongják, fiatalnak, szexinek és kívánatosnak érezheti magát” - magyarázta a bennfentes.

Remek formában van, fantasztikusan néz ki, így nem nehéz találni jelentkezőket, akik szeretnék vele tölteni az időt. Ők mind alapos szűrésen mennek keresztül, és titoktartási szerződést kell aláírniuk, de utána szabad a pálya.

„Lehet, hogy egy ideig nem vágyik komoly kapcsolatra, de mindenképpen szeretne egy kis szórakozást. Ki tudja, talán valamelyik találkozó komolyra fordul. De a fő célja most az, hogy ismét szexinek érezze magát, és teljesen elfelejtse Bent.”