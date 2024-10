Egy hajszálon múlott a baleset Keanu Reeves első hivatalos autóversenyén

Keanu Reeves elcsúszott az Indianapolis Motor Speedway pályán, miközben profi autóversenyzőként debütált. Míg a rajongók izgatottan figyelték a versenyt, Keanu bátorságával és elszántságával ismét bebizonyította, hogy nem fél az új kihívásoktól, még akkor sem, ha a versenypályán akadályokba ütközik.

Keanu Reeves lelkesedik a gyorsaság iránt.

Forrás: Getty Images/NurPhoto

Keanu Reeves megpördült a versenypályán

A színész október 5-én a Toyota GR Cup Series keretein belül állt rajthoz, ez volt az első hivatalos versenye. A 45 perces verseny felénél, a 9. kanyar kivezető szakaszán Keanu Reeves elvesztette uralmát az autója felett, és a fűre csúszott. Szerencsére, mivel nem történt ütközés, vissza tudott térni a versenybe, és sérülés nélkül folytathatta a versenyzést. A Mátrix sztárja, aki a piros, 92-es számú BRZRKR autóval a The Book of Elsewhere című képregényét népszerűsítette a 35 autó közül a 31. helyre kvalifikálta magát, és a 25. helyen zárta a versenyt.



A rendezvény előtt az Indianapolis Motor Speedway az Instagramon megosztott egy felvételt Reevesről, amelyen a pályán való autózása előtt és után látható. A feliratban az állt: „Még a filmsztárok is vágynak arra, hogy a világ versenyfővárosában versenyezzenek.”

Reeves korábban részt vett egy hírességek versenyén a 2009-es Toyota Grand Prix of Long Beach során, ahol az első helyet szerezte meg. Nem meglepő, hogy a színész érdeklődést mutat a versenyzés iránt, figyelembe véve a motorkerékpárok és a gyorsaság iránti lelkesedését. 2011-ben még saját, egyedi motorokat gyártó céget is alapított, az ARCH néven.

„Imádom, ahogyan a motorozás kitisztítja az elmét, és azt az érzést, amelyet a szabadság ad. Valószínűleg akkor vagyok a legboldogabb, amikor az úton vagyok, és a lehető leggyorsabban megyek. Nem tudom szavakkal kifejezni, milyen gyönyörű érzés átszelni a kanyonokat, vagy végigautózni a Csendes-óceán parti autópályán, és érezni az óceán szellőjét. Nagyon szeretem ezt az érzést.” - mondta Reeves az Adventure Bike Rider-nek 2021 áprilisában.

„Keanu a mindennapi életben nagyon halk szavú, de remek humorérzéke van” – árulta el egy bennfentes az Us Weeklynek 2023-ban a színészről. „Reeves imád motorozni és basszusgitározni. Vannak barátai, akikkel együtt zenélnek, és nagyon szereti, ha egyedül motorozhat, hogy kitisztíthassa a fejét. Keanu emellett a lovaglást is kedveli, hogy távol tudjon maradni Hollywood őrületétől.”