Ők voltak a 31 évesen elhunyt Liam Payne barátnői: még Naomi Campbell-lel is járt

A One Directon egykori énekesének és zeneszerzőjének halála az egész világot megrázta. A zenekar hazánkban is óriási rajongótáborral rendelkezett. Liam Paine egy szálloda harmadik emeletéről zuhant ki szerdán röviddel 5 óra után Buenos Airesben. Halálának körülményeit a rendőrség még vizsgálja, de szemtanúk szerint a zenész zaklatottan viselkedett a halála előtt, a laptopját is összetörte. Azt találgatják, hogy az exével folytatott jogi csatározás miatt borulhatott ki Payne. Az énekes egyébként jelenlegi párjával Kate Cassidyvel nyaralt Argentínában, ám a modell már nem volt az országban, amikor Liam meghalt. Liam Payne életéből két nőt a halálhíre kapcsán már megismertünk, de lássuk, kivel volt még együtt.

Liam Payne 31 éves korában hunyt el Argentínában, kizuhant eg yszálloda harmadik emeletérről.

Liam Payne barátnői

Liam Payne együtt volt a brit X Factor táncosnőjével, Danielle Peazerrel, majd összejött a gyerekkori szerelmével. Első igazán híres partnere Cheryl Cole lett, aki zsűritag volt a tehetségkutatóban, amikor Payne 2010-ben versenyzett. A párosnak közös gyereke is született van, egy kisfiú, aki a Bear nevet kapta. A szerelem nem tartott sokáig, két év randizás után szakítottak. Payne aztán kapcsolatba bonyolódott Maya Henryvel, akivel két év után eljegyezték egymást, ám 2022-ben szakítottak. Kapcsolatuk viharosságát az is jelzi, hogy az első szakítás után röviddel ismét összejöttek, de pár hónappal később megint búcsút intettek egymásnak, az eljegyzésüket is felbontották. Sajtóértesülések szerint Payne félrelépett, közel került Aliana Mawla influenszerhez. Aliana képviselője azonban tagadta, hogy a nőnek köze lett volna a szakításhoz.De lássuk időrendben, kinek volt még köze a tragikus sorsú énekeshez.

Danielle Peazer

A brit zenész 2010-től 2012-ig járt a táncosnővel. Még ugyanazon éve decemberében ismét együtt látták őket, de a dolgok 2013 elején végleg megromlottak köztük.

Danielle Peazer és Liam Payne

Sophia Smith

Payne 2013 májusában kezdett el randizni gyerekkori barátjával, de 2015 októberében szakítottak. Az énekes akkor azt mondta, hogy teljesen összetört Smith miatt.

Sophia Smith és Liam Payne

Cheryl Cole

2016 februárjában jött össze Cheryl Cole és Liam Payne. A párnak 2017 márciusában született egy Bear nevű kisfia, de ez sem tartotta össze őket, 2018 júliusában jelentették be szakításukat.