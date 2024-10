Hírességek reagáltak Liam Payne halálhírére

A One Direction korábbi énekesének hirtelen halála sokkolta a világot. Liam Payne halálhírére nemcsak a rajongók, de rengeteg híresség is reagált, a veszteség a sztárvilágot is megrázta.

Úgy tűnik, sokan szerették Liam Payne-t, aki október 16-án hunyt el. A harmadik emeleti hotelszobája erkélyéről kizuhant énekes halálhíre sokkolta a világot, hiszen pár napja még épp abból a szobából jelentkezett egy videóval a közösségi médiában. Sztárok, hírességek is reagáltak a veszteségre, többen posztoltak, megosztva gyászukat a rajongóikkal. A sztárvilágot is megrázta Liam Payne halála

Forrás: AFP Így búcsúznak Liam Payne-től a hírességek A TMZ megosztotta néhány híresség Liam Payne halálára adott reakcióját. Ty Dolla Sign azt mondja, hogy két nappal a halála előtt még beszélt Liammel, és hiányozni fog neki az egykori One Direction-tag. Zedd és Juicy J is azt posztolta, hogy nem tudják elhinni, hogy Liam meghalt... Zedd azt mondta, hogy összetört a szíve, Juicy J pedig imádkozik Liam családjáért. Shawn Mendes azt írta, hogy „vigyázzunk egymásra”. Joe Exotic egyszerűen annyit írt: „RIP”. Flavor Flav azt fájlalta, hogy Liam csak 31 éves volt. Zak Bagans pedig megosztott egy régi közös fotót kettejükről. Liam Payne-t Argentínában érte a halál, ahol barátnőjével, Kate Cassidyvel vakációzott.