Lisa Marie Presley szokatlan módon gyászolta meg elhunyt fiát: két hónapig szárazjégen tartotta a testét

„Kalifornia államban nincs olyan törvény, hogy valakit azonnal el kell temetni” — írta könyvében magyarázatként Lisa Marie Presley, aki szokatlan módon gyászolta fiát Los Angeles-i otthonában. A memoár társszerzője, Lisa Marie lánya, Riley Keough hozzátette, hogy édesanyja számára nagyon fontos volt, hogy bőven legyen ideje elbúcsúzni Benjamintól, ugyanúgy, ahogyan az apjával, Elvis Presley-vel is tette, aki 1977-ben hunyt el, amikor Lisa Marie 9 éves volt.

Lisa Marie Presley szokatla módon gyászolta elhunyt fiát

Lisa Marie Presley gyerekkorában apja, Elvis testét is akkori otthonában tartották egy ideig

„Hihetetlenül nagy segítség volt, hogy apám a házban volt a halála után, mert odamehettem hozzá, hogy időt tölthessek vele és beszélgethessek vele” — írta Elvis és Priscilla Presley lánya. Elvis halála után a rock 'n' roll királyát a Tennessee állambeli Memphisben lévő Graceland birtokon temették el, ahol Lisa Marie kislányként sok időt töltött.

Lisa Marie a memoárban leírta, hogy egy temetkezési vállalat tulajdonosától kapott segítséget fia, Benjamin Keough holttestének a hálószobába juttatsához. Azt is elárulta, hogy nehezen tudta eldönteni, hol temesse el a fiát, Hawaiin vagy Gracelandben.

„Részben ezért is tartott ilyen sokáig” — írta Lisa Marie, hozzátéve: „Annyira hozzászoktam, hogy ott tartom és gondoskodom róla. Szerintem bárki mást is halálra rémítene, ha a fia így ott lenne. De engem nem. Nagyon szerencsésnek éreztem magam, hogy volt rá mód, hogy a halála után is a szülője lehetek, hogy egy kicsit tovább halogassam, hogy elengedjem és utána nyugalomba helyezzem”.

Ami végül arra késztette Lisa Marie-t, hogy eltávolítsa Benjamin holttestét a házból, az egy „jel” volt, ami magától Benjamintól érkezett, írta Riley.

„Mindannyian éreztük, hogy a bátyám nem akarja, hogy a teste többé ebben a házban legyen. Mintha azt mondta volna: ez kezd furcsa lenni. Még anyám is azt mondta, hogy érezte, hogy beszél hozzá, és azt mondja neki: ez őrület, anya, mit csinálsz?” — árulta el a színésznő.

Benjamin családja gyászszertartást tartott neki Malibuban, később pedig nagyapja, Elvis mellé temették Gracelandben.