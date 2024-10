Madonna megtörte a csendet testvére, Christopher Ciccone halála után: „Ő állt hozzám a legközelebb"

Madonna egy fotósorozatot tett közzé Instagram oldalán, melyen ő és Christopher láthatók, aki a rák elleni küzdelme után vesztette életét. Egy hosszú bejegyzésben tisztelgett testvére előtt, akivel korábban egy mindent kiteregető könyv miatt eltávolodtak egymástól, ám halála előtt sikerült kibékülniük.

Madonna öccse 63 évesen hunyt el

Madonna megtörte a csendet testvére halála után

A testvérem, Christopher elment. Olyan sokáig ő volt a legközelebbi ember hozzám. Nehéz megmagyarázni a kötelékünket. De abból az egyetértésből nőtt ki, hogy különbözőek voltunk, és a társadalom nehezen fogadott el minket, mert nem követtük a megszokott utat.

„Kéz a kézben haladtunk végig a gyerekkorunk őrületén. Valójában a tánc volt az, ami egyfajta ragasztóként tartott minket össze. A tánc felfedezése kis középnyugati városunkban megmentett engem, majd a testvéremet is, amikor ő is csatlakozott. A balett tanárom, akit szintén Christophernek hívtak, egy biztonságos helyet teremtett a testvérem számára, hogy meleg lehessen, egy olyan szót, amit a mi környékünkön nem mondtak ki, sőt még csak nem is suttogtak.”

Majd így folytatta: „Amikor végre volt bátorságom New Yorkba menni, hogy táncos legyek, a testvérem követett. És ismét kéz a kézben táncoltunk át New York City őrületén!”

A testvérem mindig ott volt mellettem. Festő, költő volt. Csodáltam őt. Hibátlan ízléssel rendelkezett. Éles nyelve volt, amit néha ellenem fordított, de mindig megbocsátottam neki.

- utalt az énekesnő testvére mindent kiteregető könyvére, ami „Élet a húgommal, Madonnával” címmel jelent meg, ami miatt megromlott a kapcsolatuk. A könyv számos részletet tartalmazott a pop királynőjéről, például volt férjével, Sean Pennel való kapcsolatáról.

Christopher azt is felfedte, milyen nehéz volt a kapcsolatuk, ami akkoriban nagy vihart kavart. Madonna azonban megjegyezte, hogy a halála előtt sikerült kibékülniük. Ciccone sajtósa megerősítette a DailyMail.com számára, hogy Christopher rák elleni harcát követően hunyt el. Október 4-én, békésen távozott Michiganben lévő otthonában, férje, Ray Thacker és szerettei körében.