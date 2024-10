Imádnivaló Maffiózók: mi történt azóta a szereplőkkel?

Steven Van Zandt, aki Tony Soprano tanácsadóját és hűséges barátját, Silvio Dantét alakította

Adriana La Cerva (Drea de Matteo)

Drea de Matteo a Sopranosban nyújtott alakításáért Emmy-díjat kapott. Szerepelt a Született feleségekben, a Sons of Anarchyban, de a karrierje ellenére folyamatos anyagi nehézségei voltak. 2015-ben elvesztette manhattani otthonát egy gázrobbanás miatt, végül 2022-ben az OnlyFans-en kötött ki, állítása szerint azért nem tudott dolgozni, mert nem volt hajlandó beoltatni magát. Hatalmas botrány tört ki abból, hogy profilját a 13 éves fia szerkeszti.

Drea de Matteo a Sopranosban nyújtott alakításáért Emmy-díjat kapott

Dominic Chianese (Junior Soprano)

Dominic Chianese, aki Tony Soprano nagybátyját, a betegeskedő, de veszélyes Junior Sopranót alakította, a Maffiózók egyik legjellegzetesebb mellékszereplője volt. Chianese a sorozat után is aktívan dolgozott, több televíziós és filmes projektben is szerepet vállalt, többek között a The Good Wife című sorozatban. Emellett Chianese ismert énekes is, és a sorozat után több zenei projektben is részt vett. Az idős színész még mindig aktív, és továbbra is elismert figura a színházi és televíziós világban.