Megszólalt Meghan Markle volt testőre: ettől félt a legjobban a hercegné.

Az ex-estőr kritizálta cáfolta azokat a vádakat is, amelyek szerint a hercegnő „zaklatta” a személyzetét – ezeket a vádakat a Sussexi herceg és hercegné tagadta –, és kijelentette, hogy Meghan Markle alapvetően egy „jó ember” volt, aki mindenkivel kedves volt és segítőkész.

Meghan Markle paranoid volt a testőre szerint

A volt testőr kifejtette:

Paranoid volt. Az emberek folyamatosan követtek minket, bármerre is mentünk.

Ez a nyilatkozat a legújabb vitában érkezett, amelyben Meghan Markle-t „magassarkú cipős diktátornak” nevezték a hercegnő személyzethez való hozzáállásáról és viselkedéséről szóló vádak tükrében. Meghan Markle ez idő alatt a zaklatásról is beszélt, és kijelentette, hogy ő az egyik legtöbbet zaklatott ember a világon, miközben tinédzserekkel találkozott Kaliforniában. Meghan október 2-án látogatta meg a Girls Inc. of Greater Santa Barbarát egyedül, ahol egy új digitális jóléti programot indítottak el.