Szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be Michael Schumacher megjelenése miatt

Michael Schumacher lánya, Gina-Maria hozzáment szerelméhez, Ian Bethkéhez a család mallorcai villájában, ez pedig elég jó indok volt arra, hogy a pilóta, akit 11 éve csak a szűk család és barátok láthatnak, megjelenjen a nyilvánosság előtt, ami a lánya esküvőjét jelenti. Természetesen felesége, Corinna gondoskodott arról, hogy semmi se kerülhessen ki a rendezvényről, ám az azért mégis kiszivárgott, hogy milyen lépéseket tett ennek érdekében, valamint maga a tény, hogy Michael Schumacher is ott volt.

Michael Schumacher megjelent lánya esküvőjén

Forrás: AFP

Szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be Michael Schumacher lányának esküvőjén

Michael Schumacher 11 évvel ezelőtti tragikus síbalesete óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, látogatni is csak nagyon kevesen látogathatták, és az állapotáról alig-alig beszéltek. Híreszteléseket és pletykákat lehett hallani arról, hogy állandó orvosi felügyeletre szorul, de a család szinte sosem nyilatkozott közvetlenül a sajtónak arról, hogy is van a pilóta. Állítólag Spanyolországba költöztek és teljesen elzárták őt a nyilvánosságtól, ám sajtóértesülések szerint most mégis megjelent, méghozzá a lánya esküvőjén. Más nem is indokolná azokat a szigorú biztonsági intézkedéseket, amiket bevezettek a ceremónián.

Gina-Maria a család mallorcai villájában ment hozzá Ian Bethkéhez, a vendégek azonban egyetlen pillanatot sem örökíthettek meg az eseményből.

A telefonjaikat ugyanis le kellett adniuk, nehogy egyetlen pillanat is kikerüljön az eseményről, még inkább azért, hogy ne készíthessenek és közölhessenek fotókat Michal Schumacherről. A villa saját leszállóhellyel rendelkezik, ez garantálja, hogy a pilótát is a legnagyobb titokban szállíthassák az ingatlanra, nem véletlenül tartották éppen itt ceremóniát. Annak érdekében pedig, hogy minden a legnagyobb rendben menjen, egy észak-németországi esküvőszervezőt béreltek fel.