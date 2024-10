Nicole Kidman ellökte Salma Hayeket a Balenciaga-bemutatón: a róluk készült videó vírusként terjed az interneten

A felvételen Nicole Kidman és Sakma Hayek láthatók, amint éppen Katy Perryvel együtt pózolnak a fotósoknak az első sorban. A videós azonban egy látszólag feszült pillanatot örökített meg, amikor Hayek a karját Kidmanre helyezte, és Kidman elmozdította azt. Természetesen nem telt el sok idő, mire az emberek ellepték a Twittert, hogy véleményt formáljanak.

Nicole Kidman ellökte Salma Hayeket a párizsi divathéten?

Forrás: GC Images

Egy Twitter-felhasználó azt írta: „Az a 'ne érj hozzám' Nicole-tól Salmának a férje által birtokolt márka bemutatóján, úgy érzem, veszélyben van az a Balenciaga-szerződés.” „Csak én nem hallottam a 'ne érj hozzám' mondatot, vagy más sem?” – tette hozzá egy másik. Egy harmadik viszont így érvelt: „Nem szándékosan kreálsz drámát ebből az interakcióból?”

Egy negyedik pedig azt mondta: „A művészet, ahogy semmiből drámát csinálnak.”

Majd egy felhasználó megosztott egy hosszabb videót, amely tartalmazta a vírusos klip előtti pillanatokat is, és látható, hogy a két színésznő egymásba karolva, ölelkezve pózol. Ezután több fotós is arra kéri a csoportot, hogy forduljanak meg, és egy valaki Hayeket is megszólította név szerint, hogy készítsenek még egy közös képet hármasban. A hosszabb videóban Kidman látszólag kezdett belefáradni a villanó fényekbe, és nem fordult meg a fotósok kérésére, helyette Perryhez fordult, hogy elköszönjön tőle egy csókkal, majd Hayektől is elköszönt és távozott. Egy felhasználó megjegyezte: „Úgy tűnik, Nicole nem akart még egy képet készíteni, és csak úgy volt vele, hogy nem.” Hayek és Perry maradtak még néhány fotó erejéig, és ennyi az egész”