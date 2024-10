Előkerült Meghan Markle vetkőzös videója: a rajongók alig hisznek a szemüknek

A videóban Meghan Markle folyamatosan vetkőzik, még a melltartóját is megvillantja. A felvétel 2018-ban került fel az online térbe és a rajongók azóta is értetlenül állnak a dolog előtt. Nem értik Harry herceg felesége hogy volt képes ilyet elvállalni.

Meghan Markle vetkőzös videója miatt kiakadtak a rajongók

Forrás: Getty Images

Szexi videóban vetkőzik Meghan Markle

A Men’s Health magazin egyik kampányában a hercegné grillezik és közben vetkőzik, pózol a kamerának és még a melltartóját is megmutatja. Ez a felvétel a magazin férfi olvasóinak készült, még jóval azelőtt, hogy Harry herceget megismerte volna, mégis sokakban megdöbbenést keltett, hogy képes volt egy ilyen lehetőséget elfogadni. A legtöbb embernek azzal van a baja, hogy nehezen fér meg egymás mellett egy ilyen videó és az, hogy Meghan ahol csak tud, harcol a nők jogaiért.

Victoria Beckham magasan tesz Meghan Markle-re: sose szerette igazán

Bár a sussexiek és Beckhamék egy időben nagyon jóban voltak, a viszonyuk elmérgesedett. Victoria Beckham és Meghan Markle viszonyának megromlására több teória is létezik, de hogy mi igaz és mi a pletyka, csak ők tudják.

Egy forrás azt állítja, Meghan Markle-nek már az is fáj, hogy Victoria Beckhamet nem zavarja, hogy hűvös lett a viszonyuk, azon azonban állítólag még inkább megsértődött, hogy Victoria azt állítja, soha nem szerette őt igazán. Egy korábbi szóbeszéd szerint Meghan úgy érezte, ő Victoria felett áll, de szemesülnie kellett azzal, hogy ez nem így van. Erről Tom Bower írt a The House of Beckham című könyvében, és kifejtette, hogyMeghan világában a rangsorolás a gazdagságtól és a hírnévtől függött, de bosszúsan vette tudomásul, hogy Beckhaméknek jóval több vagyona van, mint neki.

A barátság megromlásának fő okaként pedig azt emlegetik, higy Meghan Markle és Harry nem kevesebbet állítottak, mint hogy Beckhamék szivárogtattak ki magánjellegű információkat az életükről, a vádak pedig Davidet és Victoriát feldühítették. Úgy tudni Meghanék egy telefonbeszélgetés során szembesítették ezzel Victoriáékat, ami véget vetett a barátságnak.