P. Diddy édesanyja fia védelmére kelt: „Nem az a szörnyeteg, akinek beállítják”

„Szívszorító látni, hogy a fiamat nem az igazság alapján ítélik meg, hanem egy hazugságokon alapuló narratíva miatt” – mondta Janice, P. Diddy édesanyja a Page Six-nek kiadott nyilatkozatában, amelyet ügyvédje osztott meg vasárnap.

P. Diddy édesanyja szerint a fia nem rossz ember

Forrás: FilmMagic

P. Diddy édesanyja fia védelmére kelt

Szemtanúja lenni annak, hogy a fiam nyilvános meglincselésének tűnik az egész, mielőtt lehetőséget kapott volna arra, hogy ártatlanságát bizonyítsa, kimondhatatlan fájdalom. Minden embernek, így a fiamnak is, joga van megvédenie magát a bíróságon, hogy végre elmondhassa a saját oldalát, és bizonyíthassa ártatlanságát.

Janice utalt arra a hotel biztonsági felvételére is, amelyen P. Diddy láthatóan bántalmazta akkori barátnőjét, Cassie-t 2016-ban.

„Nem azért vagyok itt, hogy fiamat tökéletesnek állítsam be, mert nem az. Hibázott a múltban, ahogyan mindannyian hibázunk” – folytatta a nyilatkozatban, amelynek hitelességét Diddy képviselője is megerősítette a Page Six-nek.

„Lehet, hogy a fiam nem mondott igazat bizonyos dolgokban, például abban, hogy soha nem volt erőszakos egy exbarátnőjével, amikor a hotel biztonsági kamerája mást mutatott.” Janice továbbá kifejtette, hogy szerinte Diddy miért döntött úgy, hogy peren kívül megegyezik Cassie-vel 2023 novemberében.

Néha az igazság és a hazugság annyira összefonódik, hogy félelmetes beismerni a történet egy részét, különösen, ha az igazság kívül esik a normán, vagy túl bonyolult ahhoz, hogy elhiggyék

– mondta.

„Ezért gondolom úgy, hogy a fiam polgári jogi csapata úgy döntött, hogy megegyezik az exbarátnője perében, ahelyett, hogy végig vitte volna a pert, ami végül azt eredményezte, hogy a szövetségi kormány ezt a döntést a bűnösség beismeréseként értelmezte.”

Diddy édesanyja azt is állította, hogy a szövetségi kormány a fia elleni „hazugságokat” használja fel, hogy „üldözze” őt. Janice arra kérte Diddy támogatói táborát, hogy adjanak neki esélyt arra, hogy megvédje magát.

Súlyos vádakkal kell szembenéznie Combsnak

Akár életfogytiglan börtönre is ítélhetik a szexuális ragadozó rappert, akinek ügyét exe, Cassie Ventura robbantotta ki. Azóta többen is feljelentették P. Diddyt, Adria Sheri English táncosnő a mocskos buliiról számolt be, és nemrég egy nő azzal állt elő, hogy a zenész bedrogozta, megerőszakolta és teherbe ejtette. Az 54 éves rapper jelenleg Brooklyn hírhedt szövetségi börtönében, a Metropolitan Detention Centerben várja tárgyalását. Mivel attól tartanak, öngyilkos lehet, ezért a szokásosnál is nagyobb megfigyelés alatt áll a börtönben, ahol álltólag pokoli állapotok uralkodnak. Patkányinvázió, erőszakos kitörések és katasztrofális körülmények jellemzik az intézményt. A zenész gyerekei nemrégiben közleményt adtak ki.