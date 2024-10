Évtizedeket fiatalodott Christina Aguilera: plasztikai sebész árulta el, mi lehet a titka

A 43 éves Christina Aguilera most jobban néz ki, mint valaha, évtizedeket tagadhatna le korából, és ez bizony a rajongóknak is feltűnt. Amellett, hogy a sztár megszabadul súlyfeleslegétől, az arca is kisimult, ami mögött turpisságot sejtenek az énekesnő követői. Egy plasztikai sebész elárulta, milyen beavatkozásokon eshetett át az énekesnő.

Christina Aguilera több beavatkozást is véegztethetett magán

Forrás: Getty Images

Christina Aguilera megfiatalodott: plasztikai sebész árulta el, milyen kezeléseket kaphatott

„A páciensek, köztük az olyan hírességek, mint Christina Aguilera, ma már a sebészeti beavatkozás nyilvánvaló jelei nélkül is képesek fenntartani fiatalos kinézetüket, ami a szakterületünk fejlődésének bizonyítéka" - mondta a plasztikai sebész, Dr. Joel Kopelman. A sztár tehát minden bizonnyal az ügyes plasztikai sebészeknek köszönheti, hogy jobban néz ki, mint valaha. Dr. Kopelman elárulta, amikor megnézte a kétgyerekes anyuka legutóbbi fotóit, „annak árulkodó jeleit látta, hogyi finom beavatkozásokkal tartja fenn a kinézetét".

Szakértelmem alapján úgy tűnik, hogy valószínűleg botoxot használ a finom ráncok kezelésére, különösen a szeme és a homloka körül. Azt is feltételezem, hogy a töltőanyagok segítettek neki megtartani az arc és az ajkak térfogatát,

ami gyakori a betegeknél, akik meg akarják akadályozni az arc jellegzetes, a korral járó térfogatvesztését" - mondta az orvos. Dr. Kopelman szerint az is elképzelhető, hogy „nem sebészeti bőrfeszesítő kezeléseket alkalmazott, mint a lézere vagy kémiai hámlasztás." Hozzátette, a plasztikai sebészek már nem kizárólag az invazív műtétekre támaszkodnak, hanem olyan rendkívül precíz eszközöket használnak, mint a lézerek, rádiófrekvenciás eszközök és injekciós kezelések, amelyek meghatározott területeket céloznak meg. „A Christinához hasonló hírességek azért tudják megőrizni ezt a friss, fiatalos megjelenést, mert következetesen kis, nem invazív kezeléseket végeznek. Az egész a finom, folyamatos karbantartásról szól, nem pedig egyetlen drámai változásról".