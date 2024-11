Csütörtök este verekedésbe keveredett Andrei Mangra, Szabó Zsófi partnere. A rendőrség tájékoztatása szerint az ügy komoly, a táncos fejsérüléseket szenvedett. Felmerül a kérdés, hogy Andrei színpadra tud-e lépni így szombati show-ban.

Andrei Mangra és Szabó Zsófi produkciója veszélybe került.

Az eheti élő show a legendás videoklipek világába repíti a táncosokat és a nézőket, Szabó Zsófi és Mangra pedig már a Dancing with the Stars közösségi oldalán egy kis betekintést is engedtek a táncukba. A kommentelők rögtön kitalálták, hogy Britney Spears: Oops!… I Did It Again című 2000-es slágerére táncolnak majd - persze, csak akkor, ha Andrei Mangra olyan állapotban lesz.

A Borsonline megkereste a TV2 sajtóosztályát az üggyel kapcsolatban, de egyelőre nem kaptak választ.