Napvilágra került Kamilla királyné titkos, rossz szokása: betegsége után vallott erről

Kamilla királyné már gyógyulóban van - egy csúnya mellkasi fertőzés miatt le kellett lemondania több hivatalos megjelenését is. A 77 éves hölgy és férje, Károly király a Buckingham-palotában film- és tévésztárokat fogadott.

Kamilla királyné Emily Mortimernek vallott arról, hogy letette a cigit

Forrás: AFP

Az esemény során Kamilla Emily Mortimerrel, a Paddington színésznőjével is beszélgetett. Szóba jött Mortimer édesanyja is, akit Kamilla királyné személyesen is ismer. A színésznő elmondta, édesanyja üdvözletét küldi, jól van, és még mindig ugyanúgy dohányzik, mint régen.

„Ó, még mindig cigizik?” - kérdezte csodálkozva Kamilla, mire Emily Mortimer megkérdezte Kamillától, ő már leszokott-e a dohányzásról. „Ó, igen, már 20 éve leszoktam” - árulta el a királyné.

Kamilla királynéról régóta azt pletykálják, hogy a dohányzás és a gin szerelmese, ám múlt hónapban fia, Tom Parker-Bowles ezt cáfolta.

Kamilla királyné dokumentumfilmje

Őfelsége, a királyné: Zárt ajtók mögött címmel készít az egyik televíziós csatorna dokumentumfilmet. A műsor Kamilla királyné mindennapjait követi nyomon, és már az első rész után könnyekig meghatódtak a tévénézők. A 90 perces dokumentumfilm első részét november 11-én sugározták. A sorozat egy éven keresztül követi a királynét, amint eddig soha nem látott magánbeszélgetéseken vesz részt családon belüli erőszak túlélőivel. A királyné 2010 óta dolgozik azon, hogy felhívja a figyelmet a nők elleni családon belüli erőszakra, 2020-ban pedig a SafeLives családon belüli erőszakkal foglalkozó jótékonysági szervezet védnöke lett.

„Ha a felszínt kapargatjuk, szörnyű sokkot kapunk. Ez egy olyan szörnyű, nagyon szomorú, förtelmes bűncselekmény. Bárcsak több embert tudnánk rávenni, hogy beszéljen róla, beszéljenek róla. Az emberek annyira megdöbbennek attól, amit hallanak, ahogy én is, hogy azt akarják mondani: Várjunk csak egy percet. Talán van valami, amivel segíthetünk, hogy véget vessünk ennek” — mondta Kamilla a dokumentumfilmben.