Céline Dion ismét régi fényében tündököl: Jennifer Lopezzel közösen kápráztatták el a közönséget

Céline Dion két legnagyobb slágerét, a The Power of Love-ot és az I’m Alive-ot adta elő Rijádban Elie Saab divatrendezvényén, közvetlenül azután, hogy a modellek rózsaszín ruháikban megjelentek a kifutón. Céline egy lélegzetelállító, padlóig érő rózsaszín ruhát viselt, amelyet egy köpeny és több száz csillogó flitter tett igazán különlegessé. A francia-kanadai szupersztár elegáns kontyba fogta szőke haját, és megjelenését csillogó ezüstgyémánt ékszerekkel koronázta meg. Jennifer Lopez a Hustlers hangulatát idézve nyitotta meg a show-t egy csillogó arany dresszben, amelyet rojtos díszítés és mélyen dekoltált szabás tett különlegessé. A díva egy tollakkal borított ívvel ékesített lebegő színpadon lépett a közönség elé, megjelenését pedig drámai sminkkel koronázta meg.

Céline Dion káprázatos ruhájában tündökölt a színpadon.

Forrás: Northfoto

Betegsége óta ez Céline Dion harmadik fellépése

Ez az előadás mindössze a harmadik alkalom volt, hogy Céline Dion élőben lépett fel, mióta bejelentette, hogy Stiff Person-szindrómával diagnosztizálták, ami miatt 2023-ban le kellett mondania a Courage turnéját. Ez a ritka neurológiai rendellenesség izomgörcsöket, merevséget, valamint járási és mozgási nehézségeket okoz. Celine Dion a betegsége ellenére diadalmasan tért vissza a színpadra a 2024-es párizsi olimpiai játékok nyitóünnepségén, majd októberben újra meglepte rajongóit Los Angelesben, a City of Hope Spirit of Life gálán. Az előadása után a közönség állva tapsolta meg.

„Első alkalommal itt lenni egy valóra vált álom” – mondta Celine a vörös szőnyegen a divatbemutató előtt.

„Monsieur Elie Saab és kísérete valamint gyönyörű családja üdvözölt minket itt – a menedzseremet, a fiamat és mindazokat az embereket, akikre szükségem volt ahhoz, hogy itt lehessek. A nagylelkűsége, a tehetsége – ő már hosszú évek óta 'énekelt' velem azáltal, hogy az ő ruháit viseltem. Az ő rendkívüli tehetségét hordani egy dolog, de találkozni vele, együtt lenni és pár szót váltani vele, számomra igazán megható élmény volt” – mondta Céline. Jennifer Lopez Gloria Gaynor: I Will Survive című dalát énekelte el, valamint a Waiting for Tonight, a On the Floor és a"Let's Get Loud című slágereit.