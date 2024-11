Egy királyi szakíró azt állítja, hogy Harry herceg már Meghan Markle megismerése előtt is hátat akart fordítani a királyi életnek. Harry herceg 2016 júliusában találkozott a korábbi színésznővel, akivel két évvel később összeházasodtak. Azonban Harry jóval azelőtt, hogy a pár 2020-ban Kaliforniába költözött volna, egy kamerákon kívüli őszinte beszélgetés során elárulta, hogy szívesen elköltözne az országból.

Harry herceg és Meghan Markle

Forrás: WireImage/2023 Invictus Games Düsseldorf

Harry herceg már korábban is elhagyta volna Angliát

A beszélgetés 2015-ben, egy új-zélandi út során zajlott, nem sokkal Vilmos herceg és Katalin hercegnő második gyermekének, Sarolta hercegnőnek a születése után. Harry herceg ekkor jelentette be a második Invictus Games jótékonysági sportesemény hírét, miközben bátyja, Vilmos Norfolkba költözött. Sűrű időszak volt ez a királyi család számára. A királyi tudósító, Rhiannon Mills most visszaemlékezett egy Harryvel ekkortájt folytatott beszélgetésére. A The Sun Royal Exclusive Show műsorában elmondta: „Megkérdeztem tőle, hogy gondolkodott-e már azon, hogy elköltözzön? Ő meg azt válaszolta, hogy igen, szívesen elköltözne, de nem teheti, mert támogatnia kell a királynőt”.

Mills azt is megkérdezte Harrytől, szeretne-e gyermeket, mire ő azt válaszolta: „Szívesen vállalnék gyerekeket, de van egy folyamat, amin végig kell menni”. Ez meglepte a tudósítót, de Harry elmagyarázta, hogy olyan valakire van szüksége, aki támogatja őt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: