Selena Gomez megható üzenetet küldött párjának: Benny Blanco a 2024 Legszexibb Férfija cím esélyese

Selena Gomez határtalanul büszke párjára, hogy a PEOPLE magazin 2024 Legszexibb Férfija címének egyik esélyesével randizik. Boldogságát mi sem igazolja jobban, mint nemrég közzétett Instagram-sztorijai, amelyek felérnek egy őszinte szerelmi vallomással.

Selena Gomezt szerelme Benny Blanco esélyes az év legszexibb férfia címre.

Forrás: Getty Images/Allen Berezovsky

Selena Gomez édes üzenete

November 11-én, hétfőn Selena Gomez megosztott egy fotót Benny Blanco interjújáról és fotósorozatáról, amelyet a People magazin készített a Legszexibb Férfi-díj kiosztása előtti visszaszámlálás részeként, és egy édes üzenetet is mellékelt hozzá: „Nemcsak, hogy feltétel nélkül szeretsz… De mindig elhozod nekem a Taco Bell-féle mexikói pizzámat is” – írta a világhírű énekesnő és színésznő az Instagram-sztorijában Blanco fotója alatt, amelyen egy vacsoraasztalon fekszik, és saját verzióját mutatja be a gyorséttermi finomságról.

Selena Gomez párja Benny Blanco

Forrás: Selena Gomez Instagram

Egy második Instagram-sztoriban az énekesnő egy idézetet osztott meg, amely emlékeztette őt arra, hogyan érez a párja iránt.

„Még mindig nem tudom, hogyan ülhetnék veled szemben anélkül, hogy őrülten ne lennék szerelmes mindenbe, amit csinálsz”

– állt az üzenetben, amelyben meg is jelölte a zenei producert. A pár úgy látszik tökéletesen kiegészíti egymást, hiszen Blanco az interjújában elmondta, hogy azért tanulta meg elkészíteni a Taco Bell híres húsos receptjét, mivel Gomez annyira szereti ezt az ételt. „Még ha borzasztóan is főzöl, a partnered akkor is imádni fogja, mert te csináltad. Kérdezd meg a párodat, mit szeretne enni. Ne azt próbáld főzni, amit te szeretnél. Ha nem tudod, hogyan kell elkészíteni, tanuld meg” – adta tanácsul.

Blanco 2023 óta randizik Gomez-szel, akit a „legjobb barátjának” nevezett

„Igazi reggeli típus vagyok. Ez a kedvenc időm, amit Sel-lel tölthetek, mert mindketten nagyon korán kelünk. Olyan, mintha a világ ébredése előtt lenne egy pillanatunk” – mondta Blanco . „Van egy igazi legjobb barátom, akivel mindent együtt csinálhatok, és minden nap a legjobb nap az életemben.” A 2024 Legszexibb Férfija cím nyertesének neve november 12-én kerül kihirdetésre.