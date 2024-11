Végső búcsú Liam Payne-től: szülővárosában helyezik végső nyugalomra a One Direction énekesét

A One Direction egykori sztárja, Liam Payne tragikus halála után ma tartják a temetését Wolverhamptonban. Az énekes októberben hunyt el Argentínában, miután lezuhant egy szálloda erkélyéről. A halálát követő hetekben családja hazaszállíttatta a holttestét az Egyesült Királyságba, hogy a szülővárosában vehessenek tőle végső búcsút.

Liam Payne Forrás: AFP

Végső búcsú: Liam Payne szülővárosában fog nyugodni

A temetési szertartás egy helyi templomban zajlik majd, amelyet követően Payne testét egy közeli temetőben helyezik örök nyugalomra.

Az esemény várhatóan privát lesz, de a rajongók számára lehetőség nyílik arra, hogy az utcákon sorakozva tisztelegjenek az emléke előtt, amikor a halottaskocsi áthalad a városon.

A One Direction egykori tagja 31 éves korában halt meg, miután a hónap elején Buenos Airesben, Argentínában, a Casa Sur Hotel harmadik emeleti erkélyéről lezuhant.

A szertartáson Liam egykori zenésztársai is részt vesznek, köztük Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson és Zayn Malik. Közös nyilatkozatukban gyászukról beszéltek.

Teljesen le vagyunk sújtva. Még nem tudtuk feldogozni a a halálát, hogy elvesztettük azt, akit szerettünk.

Más hírességek, például Simon Cowell, valamint Liam barátnője, Kate Cassidy is jelen lesznek. Az énekes volt párja, Cheryl Cole dönt arról, hogy közös fiuk, Bear, részt vesz-e a temetésen. A búcsúztatón különleges zenei összeállítással emlékeznek majd meg Liamről. Az egyik lehetséges dal Frank Sinatra Fly Me to the Moon című klasszikusa lehet, amelyet Liam először az X-Factor meghallgatásán adott elő, és amely elindította karrierjét.

A temetési szertartást követően egy zártkörű összejövetelt tartanak a család és a közeli barátok számára, ahol közösen emlékezhetnek a fiatalon elhunyt énekesre.

A világsztár halála az egész világot megrázta