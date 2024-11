Az 57 éves Matt Leblanc soha nem titkolta a vezetés iránti szenvedélyét, sőt a brit Top Gear című autós műsort is vezette egészen 2018-ig, amikor visszaköltözött az Egyesült Államokba, hogy több időt tölthessen a családjával.

Matt LeBlanc felhagyott a színészettel: új karrierbe kezdett

Forrás: Getty Images

A Daily Mail most arról számolt be, hogy LeBlanc újabb lépést tett meg szenvedélyének irányában, és befektetett az RPM Motorcars nevű „luxus autók” szakértőjébe. Az LA Sherman Oaks negyedében található vállalkozás „kiváló minőségű, luxus, sport- és különleges autókat” kínál, valamint egyedi modelleket is beszerez ügyfelei számára. Egy ilyen ügyfél lehetett közel álló barátja, Matthew Perry is, akivel a felsőkategóriás járművek közös szenvedélyük volt. A Delaware államban benyújtott üzleti dokumentumok szerint LeBlanc 2020 októbere óta résztulajdonosa a vállalkozásnak. Úgy tűnik, hogy LeBlanc ezt a vállalkozást családi ügyként is kezeli, ugyanis 20 éves lánya, Marina is többször megjelent az autótelepen az elmúlt hetekben, néha egy céglogós szürke pólóban.

Marina LeBlanc egyetlen gyermeke, akit exfeleségével, Melissa McKnighttal közösen nevelt, akivel 2003 és 2006 között voltak házasok.

LeBlanc új vállalkozásának híre akkor látott napvilágot, amikor az elmúlt időszakban arról is beszámoltak, hogy távol marad a reflektorfénytől. A színész azóta nem vállalt filmes vagy televíziós szerepeket, hogy a Jóbarátok HBO-s különkiadásában szerepelt 2021-ben, és korábban azt mondta, hogy „szünetet tart.” Utolsó szereplése az Adam Burns nevű karakter megformálása volt a CBS sorozatában, a Man with a Planben, amelyben 2016 és 2020 között játszott. LeBlanc nehéz évet élt át, miután Perry több mint egy évvel ezelőtt, egy ketamin túladagolás következtében életét vesztette.

A szintén sportautó rajongó Perry impozáns luxusautó gyűjteménnyel rendelkezett, többek között egy Porsche Panamerával, Audi R8-cal, BMW 6 szériával és Lincoln Navigatorral.