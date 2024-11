Meghan Markle megszólalt a különválás után: erról is beszélt, hogy töltik a karácsonyt

A 43 éves Meghan és a 40 éves Harry az utóbbi időben egyedül vettek részt több rendezvényen is. A múlt hónapban el is ismerték, hogy „válaszúthoz” értek a munkájukkal kapcsolatban, azon gondolkodnak, hogy nem dolgoznak már együtt.

Harry herceg és Meghan Markle nagy valószínűséggel külön dolgoznak ezután

Forrás: Archewell

Meghan korábban még „a sóhoz és borshoz” hasonlította Harry herceggel való kapcsolatát. A két fűszert - azt mondta - mindig együtt adják körbe. Úgy tűnik azonban, hogy ez már nem teljesen igaz: a só és a bors külön utakon járnak, mindkettőnek más a célja. A szakmai életben való elválásukat támasztja alá az is, hogy Meghan Markle egyedül jelent meg a dél-kaliforniai Welcome Project rendezvényén, amely közös alapítványuk, az Archewell partnerségével valósulhatott meg. A hercegné így számolt be az eseményről:

„Ez a kezdeményezés, amelyet a Mina's List nevű partnerszervezet vezet, az elmúlt évet azzal töltötte, hogy történetmesélésen keresztül közösséget épített, és biztonságot teremtett az Afganisztánból az Egyesült Államokba áttelepült nők számára" - mondta a hercegné. Beszélt továbbá arról is, hogy mennyire tiszteli a résztvevőket, akik megosztották a személyes történeteiket, és mennyire várja a következő találkozókat.

Sussex hercegnéje köztudottan rajong a hálaadásért, de azt mondja, hogy az ő és Harry általában visszafogottan ünnepelnek. Az idei karácsony azonban különleges lesz számukra, mert az édesanyja, Doria is velük lesz.

Meghan Merkle és Harry herceg jövőre megmutatják gyermekeiket

Meghan és Harry 2025-ben több nyilvános szereplésre is készül, többek között az Invictus Gamesen Kanadában. Meghan korábban utalt arra, hogy gyermekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő, akik csak nagyon ritkán jelennek meg a nyilvánosság előtt, valószínűleg velük tartanak.