Súlyos betegek Robbie Williams szülei - mindketten gyógyíthatalan kórtól szenvednek

Robbie Williams a hamarosan bemutatásra kerülő életrajzi filmje, a Better Man kapcsán beszélt szülei egészségügyi problémáiról. A filmből az is kiderült majd, hogy az énekes milyen szeretetteljes kapcsolatot ápolt elhunyt nagymamájával, aki szintén demenciában szenvedett.

A COVID miatt Robbie Williams és családja nem támogathatták személyesen a szüleiket

2020-ban Robbie már beszélt apja Parkinson-kórjáról, és akkor azt is elmondta, hogy a diagnózis idején, a COVID alatt, amikor ő és felesége, Ayda, valamint gyermekeik Los Angelesben, karanténban voltak, különösen nehéz volt megküzdeni a helyzettel, mivel nem tudták személyesen támogatni a szülőket. Robbie édesanyja közel 80 éves, az állapota is romlott ebben az időszakban, miközben a sztár felesége, Ayda is nehéz időszakot élt át.

Ayda nemrégiben arról is beszélt, hogy édesanyjának, aki korábban mellrákkal nézett szembe, jelenleg a méhnyakrák ellen harcol. Az orvosi kezelés különösen megterhelő volt számára, mivel Parkinson-kórral és lupusszal is küzd. Ayda és Robbie ezen kívül újabb családi tragédiával is szembesült: szeptemberben mindkét kutyájuk elhunyt, ráadásul ugyanazon a éjszakán. Ayda Instagramon osztotta meg, hogy Poupette 18 éven át volt a társa, előbb mellette volt, mint hogy Robbie Williamsszel megismerkedett volna, Walle-lal pedig később bővült a családjuk.

Robbie és Ayda tehát sok nehézséggel néznek szembe, miközben próbálják megtalálni annak a módját, hogy támogassák a szüleiket, és megküzdjenek a mindennapi kihívásokkal.