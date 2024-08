Robbie Williams és felesége 14 év házasság után megújították a fogadalmukat

Robbie Williams mintegy mellékesen elejtette Instagramon, hogy ő és felesége megújították házassági fogadalmukat. Aydával 14 éve együtt vannak jóban-rosszban.

Robbie Williams és Ayda 14 év után újították meg fogadalmukat

Forrás: Getty Images

Az énekes és felesége, Ayda 14 évvel ezelőtt, 2010. augusztus 7-én kötötték össze az életüket, most pedig megújították a fogadalmukat, amelyet az énekes egy Instagram-posztban közölt.

Oh, én és Ayda megújítottuk a fogadalmunkat.

Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok. Most is hálás vagyok. Nem a jövőben vagyok az, fáradtan és stresszelve. Itt és most vagyok hálás" - írta Robbie Williams, részleteket azonban nem közölt arról, milyen körülmények között történt az ekü megújítása.

A pár egyébként először 2006-ban találkozott egy dokumentumfilm forgatásán, ám amikor elérkezett az első randi ideje, Ayda hoppon maradt. A színésznő és műsorvezető azonban megbocsátott az akkor még fenegyereknek, és hamarosan egy szilárd és szeretetteljes kapcsolatot tudhattak magukénak.

Hosszú utat jártak be azóta, hogy kimondták 14 évvel ezelőtt a boldogító igent,

négy gyerekük született: Teddy, Charlie, Colette és Beau. Két kisebb gyerekük béranya által. A gyerekeket nem teszik ki a nyilvánosságnak, úgy döntöttek, hogy amennyire lehet, privát életet biztosítanak nekik, akárcsak George Clooney és felesége.

„Gyönyörű dolog, ha az ember egészséges kapcsolatban él. Nagyon áldottnak érzem magam, amiért ő arra inspirál, hogy jobb ember legyek, és én is inspirálom őt" - nyilatkozta még év elején a kapcsolatukról Ayda, de nem titkolózott a nehéz időkről sem. Együtt néztek szembe Robbie jól ismert küzdelmével a függőséggel és mentális egészségügyi problémákkal, többek között a depresszióval.

Nagyon nehéz végignézni, ahogy a társad az életéért küzd. Engem mindig is nagyon megnyugtatott, hogy Rob képes kimászni a dolgokból; ő mindig harcolni fog.

(...) A gyermekeink anyjaként tudnom kell, hogy az apjuk itt akar lenni, és mindent megtesz azért, hogy tiszta legyen. Azt hiszem, szerencsés vagyok, hogy van egy nagyszerű családi és baráti hálózatom, és egy olyan partnerem, aki tényleg eltökélt abban, hogy tiszta legyen" - árulta el Ayda. Az énekes is nyíltan beszélt problémáiról: a függősége legsötétebb időszakáról vallott őszintén: nem tudtam, hogy ez a halálba vezető gyors út.