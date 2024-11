Robbie Williams azt állítja, hogy II. Erzsébet királynő halála miatt dollármilliókat veszített

A hullámvasútszerű életéről szóló, új életrajzi filmjében majomként ábrázolják a Take That egykori énekesét. Ám bármennyire szokatlannak is tűnik a megoldás, aligha ez volt a legnagyobb akadálya a Robbie Williamsről szóló, Better Man című film elkészítésének.

Robbie Williams CGI, azaz számítógép által generált karakterének nemcsak a hangját adta, de szúrós kékeszöld szemeit minden képbe beleszkennelték, hogy ezzek is közvetítsék a vágyait és érzelmeit. Robbie egy interjúban idézte fel, hogy Michael Gracey rendező, aki A legnagyobb showman és a Rocketman mögött is áll, hogyan vetette fel neki a koncepciót, azzal érvelve, hogy egy majom nagyobb érzelmi hatást érhet el, mintha csupán egy színészt castingolnának a szerepére. Robbie Williams az életrajzi filmjében majomként van ábrázolva

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images Ha egy állat szenved, együttérzőbbek vagyunk vele, mint egy emberrel Michael Michael, a rendező így magyarázta az ötletét: „Azt hiszem, az emberi szenvedés filmbeli ábrázolásától már nagyon zsibbadtak vagyunk, de amikor egy állatot látunk szenvedni, az mindannyiunkat nagyon kellemetlenül érint.” A film költségvetése egyébként sem volt alacsony, de volt valami, ami irgalmatlanul megemelte a kiadásokat. A producerek egy kisebb vagyont költöttek egy látványos fantázia táncos produkcióra, amely a londoni Regent Streeten játszódott karácsonykor. „Ez másfél évig készült, 500 táncossal. Ez a legnagyobb táncszám, amit valaha készítettem. Mindig végigsétáltam a Regent Streeten, és arra gondoltam, hogy ez egy remek utca egy táncos számhoz, miért nem csinálta még senki? Aztán világossá vált, hogy miért nem csinálta még senki. Mert négy éjszakára teljesen lezárni azt az utcát, amely egyúttal egy buszútvonal is, tehát át kell hozzá irányítani a buszokat Londonban, úgy tűnik, lehetetlenség” — mondta a londoni Regent Streeten karácsonykor játszódó jelenetről Michael Gracey. Szóval sokszor mondtak nemeta neves rendezőnek, de szerencséjére a terület a Crown Estate tulajdona, és a királyi család szereti Robbie Williamset, így a Westminster Council és a Crown Estate között, hihetetlen mennyiségű papírmunkával sikerült négy éjszakára leállítatniuk a forgalmat — mesélt Gracey a jelenet érdekében tett hatalmas erőfeszítésekről és az előkészületekről. Meghalt a királynő, és vele odalett a forgatás és a Robbie Williams-filmbe befektetett rengeteg pénz is „Pénteken nagyon fel voltunk dobva, mert a forgatás első éjszakája vasárnap este lett volna, és akkor kaptunk egy hívást a Crown Estate-től, hogy a királynő épp most halt meg, úgyhogy nem fogunk forgatni, mert tíznapos gyász van. Így elvesztettük az összes pénzt. A királynő halálára ugyanis nincs biztosítás” — mesélte el Robbie Williams a szomorú esemény és több millió dollár veszteség közötti összefüggést, majd így folytatta:

„Tehát dollármilliókat vesztettünk, és újabb öt hónapba telt, mire újra az utcára kerültünk, és újra összegyűjtöttük a pénzt. És minden alkalommal, amikor megnézem a filmet, arra gondolok, hogy az embereknek fogalmuk sincs, milyen közel voltunk ahhoz, hogy ez a jelenet ne legyen benne a filmben”.