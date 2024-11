Megható vallomást tett a Virgin River dokija

A Virgin River sztárja, Tim Matheson megerősítette, hogy már a hatodik évad Netflixen való megjelenése előtt tervezik a hetedik évadot is és nemsokára forgatják.

A Virgin River dokiját mindenki imádja

A Virgin River 7. évadára sem kell sokat várni

Arról, hogy a folytatás még idén megérkezik a Netflixre Alexandra Breckenridge nyilatkozott. Akkor elárulta, hamarosan a pontos dátum is kiderül. Most már tudni, a december 19-re tervezett hatodik évad 10 epizódból áll majd és megismerhetjük Mel szüleinek történetét is. Tim Matheson most nyilvánosságra hozta, hogy a hetedik évad gyártása hivatalosan 2025 márciusában kezdődik. Ezzel a hetedik évad várható megjelenési dátuma 2025 végére vagy 2026 elejére tehető.

Előzménysztorival jön a folytatás A Deadline értesülései szerint a Netflix a Virgin River 6. évada Mel (Alexandra Breckenridge) és Jack (Martin Henderson) menyegzőjére összpontosít, de meglepetésként Mel néhai édesanyja, Sarah és biológiai apja, Everett is szerepelni fog visszaemlékezések formájában, amelyről bővebben itt írtunk.

Olyanok, mint egy nagy család

Matheson, aki Vernon 'Doki' Mullinst alakítja a Virgin Riverben elárulta azt is, hogyan vált a szereplőgárda olyanná, mint egy „család” az elmúlt néhány évben. „Mindenki imádja a forgatás hangulatát, a szereplők és a stáb egy nagy család. Szóval igazán csodálatos, hogy most mindannyian családtagokként gondolunk egymásra. Ez az egyik legkedvesebb élményem...” - nyilatkozta.

Imádja a karakterét

„Szeretem Dr. Mullinst játszani, sok orvost alakítottam már, és rengeteg kutatást végeztem a vidéki orvosokról, akiknek a páciensei a személyes ismerősei, barátai is. Így teljesen más viszony van orvos és beteg között, látod őket az utcán, este találkoztok egy bárban” – mondta Matheson.