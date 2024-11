Kiakadtak a Virgin River rajongói: komoly hiányosságot fedeztek fel

Egy ideje tudni, hogy december 19-én érkezik a Netflixre a Virgin River 6. évada, sőt azt is, hogy készül a 7. évad is. A sorozatnak megannyi rajongója van, ám a minap komoly(?) kritika is napvilágot látott.

Hiányolják a Virgin River nézői a vadon élő állatokat

Forrás: Northfoto

Virgin River: hol vannak a medvék?

A Netflix népszerű kisvárosi drámája, a Virgin River, az évek során hatalmas siker lett. A sorozat érzelmes történetszálai és festői helyszínei a nézőket rabul ejtették, ám egy sasszemű rajongó érdekes kérdést vetett fel: „hol vannak a vadon élő állatok, különösen a medvék?” A kérdés azért is jó, mert a sorozatot Kanadában, a British Columbia tartománybeli Vancouverben forgatják, ahol a fekete medvék felbukkanása mindennapos. Egy rajongó a Redditen emelte ki, hogy a valóságban a régióban élők sokkal óvatosabbak a vadon élő állatok miatt, mint ahogy azt a sorozat szereplői mutatják. A hozzászólás szerint a sorozat szereplői gondtalanul sétálnak, futnak és horgásznak a természetben, látszólag mindenféle védelem vagy óvatosság nélkül. Például Mel Monroe (Alexandra Breckenridge) gyakran visel fülhallgatót a kirándulások során, ami a valóságban veszélyes lehet, hiszen így nem hallja a közelgő vadon élő állatokat. Egy másik rajongó kiemelte, hogy amikor a való életben meglátogatta a sorozat Jack's Bar nevű forgatási helyszínét Squamish-ban, friss medvenyomokat talált az épület előtt. A helyiek szerint az erdőjárás itt komoly előkészületeket igényel: medvesprayt, sőt néha lőfegyvert is visznek magukkal az embereket

Bár Virgin Rivert egy idilli kisvárosként ábrázolja a sorozat, a valóságban Kalifornia és British Columbia erdős vidékein akár 25-35 ezer fekete medve is élhet. Ezek a ragadozók gyakran keresztezik az emberek útját, különösen vidéki területeken. A rajongók szerint, ha a sorozat hitelesen akarja bemutatni a természetközeli életet, a vadon élő állatok jelenléte nem maradhatna ki.

A regényben megjelennek az állatok

Bár a sorozatban nem, de Robyn Carr Virgin River-regényeiben a vadon élő állatok jelentős szerepet játszanak. Az egyik könyvben például Jack Sheridan mesél Melnek egy emlékezetes esetről, amikor egy anyamedvét kellett lelőnie, amely rátámadt, amíg horgászott. A könyvben Jack bárjának falain vadásztrófeák sorakoznak.