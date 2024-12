Ebből él a brit királyi család: gondoltad volna?

4. Magánvagyon: Sandringham és Balmoral

A királyi családnak vannak teljesen magántulajdonban lévő birtokai is, például:

• Sandringham-birtok: Vilmos királyi család egyik kedvenc vidéki rezidenciája, ahol hagyományosan karácsonyt ünneplik.

• Balmoral-kastély: A család nyári pihenőhelye Skóciában.

Ezek a birtokok nemcsak luxusrezidenciák, hanem gazdasági birtokok is egyben, tehát mezőgazdasági és turisztikai bevételt is generálnak.

Tudtad? III. Károlynak Erdélyben több ingatlanbefektetése is van. Zalánpatakon található kedvenc háza, ahol bárki foglalhat szobát. A szálláson üdvözlő pálinka, vacsora és reggeli is jár a vendégeknek, de a medveles feláras.

III. Károly háza Zalánpatakon Forrás: zalan.transylvaniancastle.com Fotó: gróf Kálnoky Tibor

5. Jótékonyság és turizmus

A királyi család tagjai szoros kapcsolatban állnak több száz jótékonysági szervezettel, amelyek finanszírozásában is részt vesznek. Emellett a turizmusból is jelentős összegeket keresnek: a Buckingham-palota, a Windsor-kastély és a Tower of London évente több millió látogatót vonz, ami közvetve szintén növeli a királyi kasszát.

6. Egyéb bevételek és személyes vagyon

A királyi család tagjai magánbefektetésekkel és örökségekkel is rendelkeznek. Erzsébet királynő halála után III. Károly jelentős magánvagyont örökölt, amely részben műkincsekből, ékszerekből és egyéb értéktárgyakból áll.

Vita a királyi család finanszírozásáról

Bár a királyi család tevékenységei jelentős bevételt generálnak az Egyesült Királyságnak, sokan vitatják a Szuverén Támogatás és a királyi privilégiumok fenntarthatóságát. Ugyanakkor a család globális hatása, turizmusra gyakorolt pozitív hatása és jótékonysági munkája továbbra is fontos szerepet játszik az ország életében. A brit királyi család bevételei tehát több forrásból érkeznek, és bár életmódjuk pazar, ezek mögött egy jól szervezett gazdasági rendszer áll. Ez teszi lehetővé, hogy a monarchia az évszázadok során is megőrizte különleges státuszát.