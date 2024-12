Katalin hercegné titoktartásra kérte Lajos herceget, és jó oka volt rá

December 6-án Katalin hercegné negyedik alkalommal rendezte meg a Together at Christmas (Együtt karácsonykor) koncertet a londoni Westminster-apátságban, ahol 1600 vendég élvezhette az estét a szeretet és empátia témái köré szervezett programokon. A színfalak mögött - miközben Paloma Faith előadóval beszélgetett - a walesi hercegné elmondta, hogy legkisebb fia, a 6 éves Lajos herceg igen jól tud titkot tartani.

Vilmos herceg, György herceg, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és Katalin hercegné a karácsonyi koncerten.

Forrás: Getty Images/WPA Pool

Katalin hercegné szerint Lajos herceg remekül tud titkot tartani

A The Times munkatársa, Kate Mansey által az X-en megosztott videóban Katalin hercegné elmondta: „Lajos hallotta, hogy a táncosokról beszélek teázás közben. „Balett-táncosok?” – kérdezett vissza Faith, mire a hercegné így felelt: „Pontosan, balett-táncosok. Szóval megkérdeztem: 'Lajos, meg tudsz tartani egy titkot? Szeretném, ha meglepetés lenne Saroltának, aki imádja a balettet, és ő azt felelte: 'Nem fogok semmit mondani!' És tényleg megőrizte a titkot. Ez elég jó teljesítmény egy hatévestől!” – mondta Katalin hercegné mosolyogva, miközben a Together at Christmas fellépőivel, Paloma Faith-el, Olivia Deannel és Gregory Porterrel beszélgetett. Bár a koncert reggelén a kis herceg már könyörgött édesanyjának, hogy had árulja el a titkot, de Katalin hercegné szerint a kisifú uralkodott magán, és nem árult el semmit nővérének. „Mielőtt elindultunk, megkérdeztem Saroltát: 'Tudod, mi lesz a meglepetés?' És azt mondta, hogy nem.” – tette hozzá Katalin.

Katalin hercegné 2021-ben indította el a Together at Christmas karácsonyi koncertet a Royal Foundation támogatásával, hogy köszönetet mondjon azoknak, akik a COVID-járvány idején támogatták közösségeiket. Az esemény azóta hagyománnyá vált, és mára a királyi család éves naptárának meghatározó eseményévé nőtte ki magát.

