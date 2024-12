Károly király az ilyen karácsonyi ajándékokat gyűlöli: kitálalt az egykori komornyik

A királyi család is a meghitt és békés karácsonyozás híve, de természetesen az ajándékozást is tartják. Persze főként a gyerekek kedvéért, ám az idősebb családtagoknak is lesz csomagjuk a fa alatt. Egy volt komornyik elárulta, milyen ajándékot gyűlöl kapni Károly király.

Van olyan karácsonyi ajándék, aminek Károly király nem örül

Forrás: Getty Images

Az ilyen karácsonyi ajándéknak nem tud őszintén örülni Károly király

A 76 éves uralkodó arra készül, hogy az ünnepi időszakot a sandringhami birtokon tölti majd a családjával, ahogy tette azt a néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő is. A karácsonyi ajándékok sem maradnak el, de van valami, amit Károly király nem szeret kapni. Erről Grant Harrold egykori komornyik számolt be. „A király utálja, ha bármi extravagánsat és drágát kap. Zavarba jönne, ha egy vagyont költenél rá. Azt mondaná: 'Ez kedves, de igazán nem kellett volna.'" Emellett azt is elárulta, hogy ő mivel szokta meglepni az uralkodót: „Szóval, karácsonykor viktoriánus kertészkedésről szóló könyveket vagy mézalapú termékeket szoktam neki ajándékozni, mert tudom, hogy mennyire szereti a mézet".