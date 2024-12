Ed Sheeran karácsonyi klipjében a Bridgerton sztárja is szerepel

Ed Sheeran bemutatta legújabb karácsonyi dalát, mely az Under The Tree címet kapta. A szám a december 4-én debütáló That Christmas című animációs film hivatalos zenéje. A dalhoz készült videoklipben Sheeran mellett Claudia Jessie, a Bridgerton 35 éves színésznője is feltűnik, aki az énekes barátnőjét alakítja.

Claudia Jessie és Ed Sheeran az Under The Tree című kliben

Forrás: Youtube

A videót a suffolki Southwoldban forgatták, amely a film fiktív helyszínének, Wellington-On-Sea-nek is ihletője volt. A rendezői székben Richard Curtis, az Igazából szerelem alkotója ült, aki személyesen kérte fel Sheerant a dal megírására. Sheeran így nyilatkozott:

Richard Curtis készítette a kedvenc karácsonyi filmemet. Eljött hozzám 2021-ben, megmutatta az új filmjének vázlatát, majd megkért, hogy készítsek hozzá egy dalt. Hogy is tudtam volna nemet mondani!

Ed Sheeran azokra gondolt, akik magányosan töltik a karácsonyt

A klip egy olyan karakter történetét meséli el, aki arra készül, hogy egyedül kell töltenie a karácsonyt. Sheeran hozzátette: „Ez egy szívszorító dolog, és olyasmi, amin sok ember megy keresztül. Rengetegen vannak egyedül karácsonykor."

Richard Curtis rendező elmondta: „Igazi izgalom, hogy drága barátommal, Ed Sheerannal debütálhatok kliprendezőként. Remélem, sikerült megfelelnem a gyönyörű dalának. Lírailag varázslatos, és a film egyik fő mozzanatát nyitja meg számunkra."

Az Under The Tree már eléető a streaming platformokon, a That Christmas című film pedig december 4-én jelenik meg a Netflixen.