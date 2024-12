Jay-Z-t azzal vádolják, hogy megerőszakolt egy 13 éves kislányt: szörnyű tettét Sean "Diddy" Combsszal követhette el

A zenei világ két ikonikus alakját, Jay-Z-t és Sean Diddy Combsot egy, a vádiratban Jane Doe néven szereplő nő vádolta meg egy polgári per keretében. A kereset szerint a nő, aki 2000-ben mindössze 13 éves volt, azt állítja, hogy a két híresség megerőszakolta őt az MTV Video Music Awards utáni partin, miközben egy harmadik híresség végignézte a bántalmazást. Az eredeti keresetben először csak Diddy volt a vádlott, a módosítást december 8-án nyújtották be, ez pedig már Jay-Z nevét is tartalmazza.

Jay-Z-t és Sean Combs - Egy nő azt állítja, a két híresség megerőszakolta 13 éves korában

Forrás: AFP

A vádak szerint a lányt egy limuzinsofőr hívta meg a partira, aki azt állította, hogy Combs számára keres társaságot. A kereset részletezi, hogy a helyszínen a lányt megkérték, hogy írjon alá egy titoktartási szerződést, majd elkábították, mielőtt bántalmazták volna.

Jay-Z és Diddy tagadják az állításokat

Jay-Z december 8-án közzétett egy nyilatkozatot az X-en, ahol "zsarolási kísérletnek" nevezte az ügyet.

„Ezek a vádak annyira rettenetesek, hogy azért könyörgöm, hogy az áldozat büntető feljelentést tegyen, ne polgári eljárás induljon!" – írta. A rapper egyértelműen kijelentette, hogy nem egyezik bele pénzügyi rendezésbe, és minden erejével küzdeni fog a vádak ellen.

Diddy képviselői szintén tagadták a vádakat, és közleményükben hangsúlyozták, hogy a per egy sor "szégyentelen lejáratás" része, amelyek célja, hogy hírességektől pénzt csikarjanak ki.

„Mr. Combs teljes mértékben bízik a tényekben és a bírósági eljárás tisztességében" – állt az ügyvédek a nyilatkozatában.

Jane Doe ügyvédje, Tony Buzbee elmondta, hogy a beadvány önmagáért beszél, és az ügyet a bíróságon tárgyalják majd. A nő több mint 100 olyan személy nevében is keresetet nyújtott be, akik Combsot hasonló visszaélésekkel vádolják.