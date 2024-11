P. Diddy megszegte a börtönszabályokat: korrupció és a nyilvánosság manipulálása a vád

Az 54 éves zenemágnást szeptemberben tartóztatták le, most a Metropolitan Detention Centerben várja tárgyalását: P. Diddyt többek között emberkereskedelemmel és zsarolással, valamint sorozatos szexuális zaklatással vádolják. Most pedig az is kiderült, hogy a rapper a börtönben is megszegte a szabályokat: tanúk befolyásolásával vádolják.

P. Diddy megszegte a börtönszabályokat

Forrás: Getty Images

P. Diddy más rabok telefonfiókjait használja

Sean 'Diddy' Combs újabb súlyos vádakkal néz szembe. Az ügyészek szerint P. Diddy a börtön falain belül is megszegte a szabályokat, hogy korrupt módon befolyásolja a szexuális emberkereskedelem ügyében ellene indított eljárás imenetelét. A vádak szerint Combs más rabok telefonfiókjait használta, hogy titokban kapcsolatba léphessen olyan emberekkel, akik nem szerepeltek az előzetesen jóváhagyott kapcsolati listáján. Az ügyészek állítása szerint Combs legalább nyolc másik fogvatartott telefonfiókját használta, hogy elkerülje a hatóságok által monitorozott kommunikációs csatornákat. A vád szerint a zenemágnás pénzügyi eszközökkel, például számlafeltöltésekkel és fizetési alkalmazásokkal „vásárolta meg” ezeknek a fogvatartottaknak a telefonhasználati jogát - írja a Page Six.