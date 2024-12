Anyja halála óta először lépett színpadra Eminem — nem hagyta ki a műsorból az anyját szidó számokat sem

A koncertre, amelyre az Egyesült Arab Emírségek fővárosában lévő Ethiad Parkban rendeztek meg, mindössze hat nappal Eminem édesanyja, Debbie Nelson halála után került sor.

Forrás: Getty Images via AFP

Eminem és Debbie viszonya nem mindig volt felhőtlen

Eminem anyja, Debbie december 2-án, hétfőn hunyt el, az előrehaladott tüdőrákkal folytatott küzdelem után. Eminem — valódi nevén Marshall Mathers — és anyja viszonya nem volt felhőtlen, több jogi csatát is vívott a rapper az anyjával. Még egy számot is írt a feszült kapcsolatukról, a Without Me című slágerében többször is elhangzik, hogy „F**k you Debbie”.

A szombati koncertjén is előadta a Without Me-t, s noha a rajongók nem voltak biztosak benne, hogy meghagyja a szövegnek az anyjára vonatkozó részét, Eminem nem változtatta meg a dalt, inkább hagyta, hogy a közönség énekelje a kellemetlen részt, ami nem volt szokatlan, hiszen a közönség énekeltetése évek óta a koncertjeinek egyik alapmomentuma.

Tiktokker @knoxy295 megosztotta a koncertről készült felvételeket, amelyeken látszik, hogy Eminem kerüli, hogy ténylegesen kiabálja az édesanyjára vonatkozó káromkodást.

Eminem és Debbie 2010-ben kibékültek

Forrás: Getty Images/Debbie Mathers Portrait Session

Eminem Debbie halálával kapcsolatban mostanáig nem nyilatkozott. Anya és fia állítólag kibékült, miután 2010-ben mellrákot diagnosztizáltak Debbie-nél, és akkor a rapper megfogadta, hogy bizonyos róla szóló dalokat, köztük a Cleanin' Out My Closet című meglehetősen mocskos szövegű számot nem adja többé elő.

Hogy milyen volt a kapcsolatuk Debbie halála előtt, nem tudni. 2021-ben Eminem a Mom's Spaghetti nevet adta szülővárosában nyitott éttermének, utalva a Lose Yourself című dalának egyik szövegére. A következő évben, amikor beiktatták a Rock 'n Roll Hall of Fame-be, Debbie nyilvánosan gratulált fiának.