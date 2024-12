Tragikus hirtelenséggel elhunyt az Emmy-díjra jelölt színésznő

Linda Lavin, az Alice című sorozat sztárja 1976 és 1985 között szerepelt a népszerű sitcomban, legutóbb pedig a Netflix No Good Deed című sorozatában tűnt fel, Lisa Kudrow mellett. Halála előtt néhány héttel még új Netflix sorozatát népszerűsítette, és a Hulunak is forgatott.

Linda Lavin, az Alice című szitkom legendás főszereplője 2024. december 29-én húnyt el.

Forrás: Getty Images/Kevin Winter

Linda Lavin 70 felett lett igazán sikeres

Lavin 1937-ben született Portlandben, Maine-ben, orosz zsidó származású családban, és már fiatal korától vonzotta a színház világa. A középiskolában és a virginiai William & Mary Egyetemen is színészkedett, végül pedig New Yorkban kötött ki. „Tíz évembe telt, míg megvetettem a lábam New Yorkban” – mesélte a People-nak. A színésznő 70 felett lett igazán sikeres, Emmyre jelölték az Alice-ben nyújtott alakításáért. A színház világában is maradandót alkotott, Tony-íjat is kapott. Broadway-karrierjét nehézségek árán indította, hiszen 1966-ban szerepelt a nagy bukásként elkönyvelt It's a Bird...It's a Plane...It's Superman című musicalben, ám a darab híres dalát, a You've Got Possibilitiest örökre magáénak tudhatta. Később az 1969-es Last of the Red Hot Lovers című darabért Tony-jelölést kapott. Lavin tévés karrierje is sikeres volt, az 1974-es Alice Doesn't Live Here Anymore című film alapján készült Alice című sorozatot 1976 és 1985 között futtatták. A széria nagyon sikeres volt és hatalmas népszerűséget hozott számára.

Lavin karrierje tovább szárnyalt a 2000-es években, szerepelt több tévésorozatban, köztük a Bones, The Good Wife, és a The O.C. epizódjaiban, valamint a No Good Deed című sorozatban is visszatérő szerepe volt 2024-ben. Az utolsó hónapokban több filmes szerepet is vállalt, és boldogan beszélt arról, hogy jelenleg ott dolgozik, ahol a legjobb „anyagok" vannak.

