Pálmai Anna színésznő a kedvenc sorozatáról mesélt: „A fotelbe szögezi az embert"

A nyolc részes Párizs ostroma a Has Fallen-univerzum részeként egy izgalmas és modern spin-off, amely a szerelem városában játszódik. A történet középpontjában egy védelmi tiszt és egy ügynök áll, akik egy párizsi terrortámadás után egy összeesküvés nyomára bukkannak. A fantasztikus rendezői munka mellett a színészek játéka is kiemelkedő. Nem csoda, hogy Pálmai Anna is elragadtatással beszélt a szériáról.

Pálmai Anna imádja Párizst, a Párizs ostroma pedig az egyik kedvenc sorozata

Forrás: Polyák Attila / Origo

„Nekem Párizs az egyik kedvenc városom, kiemelt helyet foglal el a szívemben, mert többször is jártam itt. Fontos élményeim kötődnek ide, így ami Párizzsal kapcsolatos, az azonnal felkelti az érdeklődésemet. A Párizs ostroma című sorozat számomra lenyűgöző, egyrészt imádom ezt a műfajt, másrészt a terrortámadás témáját, a sorozat fantasztikus hangulata pedig egyenesen fotelbe szögezi az embert. Mostanában nagyon sokat dolgoztam, de amikor időm engedi, akkor könnyen rabjává tudok válni egy sorozatnak, ilyen egyébként a Párizs ostroma is. A történet lebilincselő, szinte sodorja az embert, jók a színészek, csodás a rendezés és egyedülálló az operatőri munka, szakmai szemmel is rendkívül izgalmas nézni. Engem leginkább a színészi játék tud elvarázsolni, ami ebben az esetben elsöprő" - mondta a Borsnak a színésznő.