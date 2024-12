December 26-a óta már meg lehet nézni a Squid Game (Nyerd meg az életed!) második évadát a Netflixen. A sorozat folytatásával a kritikák is megjelentek: vannak, akik szerint bőven elég lett volna az első széria, ugyanis az annyira zseniális volt, hogy kár elrontani, mások szerint a második évad kurtán furcsán ér véget, és ez baj. Az alkotó, Hwang Dong-hyuk elárulta, hogy eredetileg a második és harmadik évadot egyetlen történetként képzelte el. A forgatás során azonban kiderül, hogy a cselekmény túl terjedelmes lenne egy évadba sűrítve, ezért döntött a történet kettéosztása mellett. A harmadik, egyben utolsó évad 2025-ben érkezik majd.

A Squid Game 2. az egyik legjobban várt folytatás volt idén

Forrás: Getty Images

Ez lehet a Squid Game 2. legnagyobb hiányossága

A második évadban a 456-os játékos Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) visszatér, hogy végleg leszámoljon a halálos játékokat irányító rendszerrel. Visszatér Hwang Jun-ho nyomozó (Wi Ha-joon) és a titokzatos Front Man (Lee Byung-hun) is, rajtuk kívül pedig erős új karakterek hoznak friss dinamikát a történetbe. Az évad egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy az új szereplőket is érdekes módon mutassa be, de folytassa az első évadból megismert karakterek történetét is.

Az új játékosok közül különösen kiemelkedik No-eul, akinek története – disszidálás Észak-Koreából és a gyermekének keresése – megérintette a nézőket. Más karakterek, mint Thanos, a rapper, kevésbé voltak meggyőzőek; egyes nézők szerint túl karikatúraszerűek voltak, ami elvonta a figyelmet a sorozat lényegéről.

A mellékszereplők kapcsán különösen sok kritika érte a sorozatot, amelyek szerint az alkotók nem fordítottak elég figyelmet a karakterek háttértörténetének kibontására. Az évad során egy-egy szereplő története csak érintőlegesen jelenik meg, ami megnehezíti, hogy a nézők mélyebben kötődjenek hozzájuk. A Squid Game mindig is a karakterek döntéseinek pszichológiájára épült, a játékosok közötti konfliktusok és szövetségek továbbra is központi szerepet kaptak, ám mivel hiányoznak a háttértörténetek, amelyek megmagyarázták volna, hogy egyesek miért döntöttek úgy, hogy részt vesznek a játékban, a nézőkek marad némi hiányérzetük.

A Squid Game első évada hat Primetime Emmy-díjat nyert.

Megosztó lett a befejezés

A második évad cliffhangerrel ért véget, ami megosztja a rajongókat. Sokan úgy vélik, hogy a sorozatnak mélyebb és kielégítőbb lezárást kellett volna adni a második évad végén, de erre most a harmadik évadig várnunk kell.