Tragikus körülmények között elhunyt a 16 éves színész

Hudson Meek, aki a többi között a Nyomd, bébi, nyomd című filmben játszott, csütörtökön 16 éves korában meghalt. A tizenéves színész a jelentések szerint egy tragikus esemény során kiesett egy mozgó járműből a múlt héten az alabamai Vestavia Hillsben.

Hudson Meek színész 16 évesen hunyt el

Forrás: Getty Images

Tragikus körülmények között hunyt el Hudson Meek színész

A fiatal színész, aki leghíresebb szerepét a 2017-es Nyomd, bébi, nyomd című filmben játszotta, tragikus körülmények között elhunyt. Egy mozgó járműből esett ki, a Jefferson megyei halottkémi hivatal szerint tompa tárgyi sérülést szenvedett. A baleset után a birminghami UAB kórházba szállították, de ott kevesebb mint 48 órával azután, hogy megtörtént a baleset, belehalt sérüléseibe. A Vestavia Hills-i rendőrség jelenleg is vizsgálja Meek halálának körülményeit. A gyászjelentés szerint barátai és családja vette körül, amikor meghalt. A jelentésből az is kiderült, hogy több olyan filmen és sorozaton is dolgozott, amelyek 2025-ben fognak megjelenni. „Megszakad a szívünk, hogy meg kell osztanunk: Hudson Meek ma este hazament, hogy Jézussal legyen" - olvasható a hozzátartozói által a hétvégén megosztott Instagram-posztban. „16 éve ezen a földön túlságosan rövid volt, de oly sok mindent elért, és jelentős hatással volt mindenkire, akivel találkozott" - írták.