Nagyon aggódnak Tom Hanksért a rajongók: komoly gond is lehet a háttérben

A 68 éves Tom Hanks legutóbbi Saturday Night Live-ban (SNL) való szereplése újabb kérdéseket vetett fel az egészségi állapotával kapcsolatban, miután a rajongók észrevették, hogy a színésznek remgnek a kezei.

Tom Hanks egészségéért aggódnak a rajongók

A népszerű színész, aki olyan filmekben játszott, mint a Forrest Gump vagy a Halálsoron, aggodalmat keltett a rajongókban. Nemrég a Saturday Night Live című műsorban szerepelt, és az emberek nem tudták nem észrevenni, hogy valami nem stimmel a sztárral. Mindenkinek feltűnt, hogy Tom Hanks kezei remegnek, az aggódó kommentek pedig elárasztották az internetet. „Tom Hanks keze remeg?” - tette fel a kérdést egy rajongó. Egy másik felhasználó megerősítette az észrevételt: „Én is észrevettem! Most komolyan aggódom.” Természetesen az emberek elkezdtek spekulálni is arról, hogy mi lehet a sztár problémája, mert nem ez az első eset, hogy remegő kezekkel láthatjuk.

Dr. Stuart Fischer, a Yale Egyetemen végzett orvos szerint a jelenség komoly aggodalomra adhat okot, a tünetet a Parkinson-kór korai jeleként értelmezte. „A kezek remegése sok orvos számára a Parkinson-kór első jele lehet” – nyilatkozta Fischer. „Ez lehet hetek, hónapok vagy évek alatt fokozatosan súlyosbodó tünet.” A szakértő szerint azonban nem minden remegés jelenti a degeneratív betegséget.