Luxus és csillogás: ezek a sztárok a világ legdrágább helyén töltik az újév első napjait

Ha tudatni akarod a világgal, mennyire gazdag vagy, posztolj Aspenből! - A világsztárok legalábbis ezt vallják. Sokak szerint ezen a helyen vásárolni olyan, mint New Yorkban és Los Angelesben egyszerre járni a boltokat. És ezt csak azok tudják megfizetni, akiknek bőven van mit a tejbe aprítaniuk.

Mariah Carey is előszeretettel shopingol Aspenben

Forrás: Getty Images

Aspen a gazdagság szimbóluma

Ahol repkednek a dollármilliók, ott a Kardashian család is előbb-utóbb feltűnik: minden évben hónapokra kibérelnek egy óriási kastélyt, hogy a 8000 méter magasan fekvő luxusban, Aspen hegyei között töltsék a karácsonyt és az újév első napjait. Kevin Costner már haza sem megy onnan: ő ugyanis évekkel ezelőtt úgy döntött, odaköltözik. Vásárolt is egy 145 millió dolláros, hatalmas birtokot, ami akkora mint egy kisebb város, még egy óriási tó és egy fenyőerdő is található benne.

Milliókat szórnak el a világsztárok

Ha Mariah Carey Aspenben van, arról bizony mindenki tud: az énekesnő kizárólag hófehérbe öltözik ilyenkor és milliókat szór el a neves divatházak luxusboltjaiban. Természetesen ő sem egy garzont bérel, hanem egy órási birtokot, komplett személyzettel, testőrökkel és sofőrökkel. Rihanna nemcsak az ünnepekkor bukkan fel a síparadicsomban: előfordul, hogy kéthavonta meglátogatja kedvenc luxusvilláját, mert neki itt is van egy! Az énekesnő ugyanis úgy vásárolja a házakat, mint más a zsemléjét a közértben, de például Heidi Klum is előszeretettel látogatja férjével a síparadicsomot..

Ha kíváncsi vagy arra, ki az a magyar híresség, aki szinte minden évben ellátogat Aspenbe és a legdrágább luxusszállodákból és éttermekből posztolnézd meg az alábbi videónkat!