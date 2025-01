Gyomorforgató, amit Brooklyn Beckham eszik: apját majmolja

Brooklyn Beckham szerint a legfurcsább étel, amit valaha evett, a tőkehalsperma. David Beckham fia rengeteg furcsa ételt kipróbált már, és még nem végzett, reméli, hogy még többet megkóstolhat, és folyamatosan bővítheti a nem szokványos ételeinek listáját. A bártulajdonos Beckham-fiú a Family Trips keddi epizódjában beszélt legemlékezetesebb ételeiről és nyaralásairól.

David és Brooklyn Beckham is nagy ínyenc hírében áll, a furcsa telektől sem riadnak vissza

Forrás: AFP

Brooklyn Beckham nem esett messze a fájától

A podcast műsorvezetői arra a kérdésre várták Brooklyntól a választ, hogy van-e olyan étel, aminek elfogyasztását utólag megbánta. Bár Beckham nem tudott olyat mondani, amire utólag azt mondhatná, hogy bár ne kóstolta volna meg, azt elárulta, hogy a tőkehalsperma volt a legfurcsább étel, amit valaha evett. Broolyn kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy valószínűleg van a tőkehalsperma helyett szalonképesebb szó is az ínyencségre, de nem tudja, mi az, az ő agyába így égett bele az étel neve.

Bár Brooklyn Beckham nem árulta el, hogy mikor és hol fogyasztotta el a tőkehalspermát, édesapja, David Beckham megosztotta, hogy ő is megkóstolta már néhányszor a finomságot. 2015 novemberében posztolt is egy fotót az ételről az Instagram-fiókjára, akkor azt írta, hogy ez egy „érdekes étel”. Majd 2018-ban és 2019-ben is posztolt Instagram-sztorikat, amelyeken tengeri keszeg és tőkehalspermát eszeget.

Brooklyn nem áll le, veszélyes ételre fáj a foga. A podcast műsorvezetőinek elárulta, mi az az étel, amit legközelebb ki szeretne próbálni. Egy japán étel amit egy tokiói étteremben lehet kapni, ahol a vendégek nyers csirkét esznek. „Tényleg ki akarom próbálni. Nem tudom, láttátok-e már, de ott a csirke olyan tiszta és friss, hogy úgy tálalják, mintha sashimi lenne. Szóval ez is rajta van a listámon” — mondta.