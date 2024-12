Megdöbbentő vád érte a Diddy és Jay-Z elleni per ügyvédjét: egy nő azt állítja, hogy nemi betegséggel fertőzte meg őt

A nő, aki Jane Doe néven azonosította magát, a keresetet, december 19-én csütörtökön nyújtotta be a New York-i Legfelsőbb Bíróságon. Állítása szerint 2018-ban online ismerkedett meg Buzbee-vel, együtt vacsoráztak és megnéztek egy show-t Houstonban, mielőtt Buzbee lefoglalt egy szobát egy ötcsillagos szállodában. Doe a bírósági dokumentumokban azt állítja, hogy szexuálisan közösültek az ügyvéddel, aki állítólag nem mondta el neki, hogy nemi betegsége van. A betegséget nem nevezte meg a beadványban.A vádló azt állítja, hogy az együttlétük után „kellemetlen érzései voltak az ágyéka körül”, és felhívta az orvosát. Kivizsgáltatta magát, és kiderült, hogy szexuális úton terjedő betegsége van.

A Diddy elleni vádakból Jay-Z-nek is kijutott

Forrás: AFP

A Diddy és Jay-Z elleni per vádlóinak ügyvédje állítólag tudott róla, hogy nemi betegsége van

A nő a keresetében azt állítja, hogy amikor elmondta Buzbee-nek a diagnózisát, a férfi nem tűnt meglepettnek, Buzbee tisztában volt azzal, hogy nemi betegségben szenved, és megkérte, hogy ne szóljon senkinek arról, hogy pozitív a tesztje. Buzbee ezután állítólag felajánlotta a nőnek, hogy ingyenes jogi tanácsot ad neki a hallgatásáért cserébe. A nő állítólag a diagnózist követően is folytatta a szexuális kapcsolatot Buzbee-vel, gyakran utaztak együtt Panamába és New Yorkba, ahol Buzbee-nek ingatlanja van.

Az egyik New York-i utazás során a nő állítása szerint Buzbee egy bárban pezsgősüveget nyomott az arcába, és ennek bizonyítására fogorvosi látlelete is van. Az imeretlen nő a periratban azzal is vádolja az ügyvédet, hogy miután felkérte őt, hogy védje a 2021-es válóperében, Buzbee meghamisította az orvosi feljegyzéseket, hogy úgy tűnjön, nem ő, hanem a férje fertőzte meg őt a nemi betegséggel. Fentiek miatt a nő kártérítést követel az ügyvédtől.

Buzbee, aki tagadja a vádakat, a People-nak azt mondta, hogy a per „komolytalan, nevetséges, és a többihez hasonlóan elutasításra kerül majd”.

Buzbee jelenleg több olyan embert képvisel, akik szexuális zaklatással vádolták Combsot. A hónap elején Buzbee egyik ügyfele Diddy-t és Jay-Z-t nevezte meg egy perben, amelyben azzal vádolta a két férfit, hogy 2003-ban szexuálisan bántalmazták őt. A nő azt állítja, hogy 13 éves volt az állítólagos támadás idején.