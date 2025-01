Ezek voltak a 2025-ös Golden Globe-gála legkínosabb pillanatai

„Tudom, tudom” — válaszolta Jodie a színpadon. A kamera ezután Sofia arcára vágott, aki egy pillanatra komolyan nézett, de aztán nevetésben tört ki.

Halálos iramban — újraegyesülés

Vin Dieselnek és Dwayne 'The Rock' Johnsonnak is sikerült kínos helyzetbe hoznia magát vasárnap este. A páros évekkel ezelőtt a 2017-es a Halálos iramban forgatásán került összetűzésbe. Diesel és Johnson három filmben szerepeltek együtt, és Johnson azzal került a címlapokra, hogy egy posztban leszólta egyik színésztársát, akit nem nevezett meg, de később kiderült, hogy Vin volt az. A páros útjai a franchise-ban elváltak, és állítólag azóta is fagyos közöttük a viszony. A Golden Globe színpadán azonban Diesel, amikor a színpadra lépett, hogy átadja a kasszasiker-díjat, lenézett a közönségre, és odaszólt Johnsonnak: „Helló Dwayne”, mire Johnson csak mosolygott, a közönségből néhányan pedig kínosan nevettek. Annak viszont örültek, hogy nem lettek egy újabb Will Smith-Chris Rock jelenet tanúi.

Kylie Jennerre és Timothee Chalamet sem maradt ki a beszólásokból

Kylie Jenner nem volt boldog

Minden szem Kylie Jennerre és Timothee Chalamet-re szegeződött, akik Elle Fanning mellett foglaltak helyet. A műsorvezető Nikki Glaser is Timothee-ra összpontosította figyelmét a díjátadók közötti beszéde során, aminek Kylie állítólag nem kifejezetten örült.

„Neked vannak a legcsodálatosabb szempillád a felső ajkad fölött” — mondta Glaser, miközben több poént is szegezett a párnak. Míg Timothee-ról leperegtek a beszólások, Kylie arcáról állítólag lefagyott a mosoly, sőt, kimondottan bosszúsnak tűnt.