Itt a Ginny és Georgia 3. évada — anya és lánya tovább harcol a világ ellen

Január 30-án a Netflix bejelentette, mikortól látható a Ginny és Georgia című sikersorozat harmadik évada, amelynek története közvetlenül az előző évad cliffhangere után folytatódik majd, azaz onnan, hogy Georgiát bilincsben viszi el a rendőrség a saját esküvőjéről, gyilkosság gyanúja miatt.

Megvan a Ginny és Georgia 3. évadának premierdátuma

Forrás: Getty Images via AFP/2022 Getty Images

Folytatódik Ginny és Georgia küzdelme a világgal, de „a világ még sosem jött értük ilyen erővel”

A hivatalos szinopszis szerint Georgiát épp most tartóztatták le gyilkosságért, a rendőrök az esküvőjéről vitték el, ezzel tönkretéve a tündérmesébe illő befejezést, és olyan reflektorfénybe helyezve a Milleréket, mint még soha. Ginny és Georgia mindig is szemben állt a világgal, de a világ még sosem jött értük ilyen erővel. Ginnynek el kell döntenie, hogy hol áll. Vajon a kettejük világ elleni harca ér annyit Ginnynek, hogy tényleg teljes vállszélességgel álljon anyja mellett?

A sorozat második évadának utolsó epizódja azzal ért véget, hogy Georgia Millert letartóztatták Cynthia Fuller férjének meggyilkolásáért az esküvői fogadás kellős közepén. A nőt ezután a rendőrség elvitte, új férje, Paul és a gyermekei — Ginny és Austin — szeme láttára. De, hogy mi esz a folytatást, azt talán még sejteni sem lehet, ha figyelembe vesszük, hogy a sorozatkészítők magabiztosan, már az első évadtól premierje előtt megtervezték a következő évadok váratlan, izgalmas, fordulatokban gazdag eseményeit.

A 3 évadról a sorozatkészítője, Sarah Lampert azt mondta, Georgia gyerekei anyjuk letartóztatását követően küzdeni fognak.

„Ginnynek is komoly bűntudata van az anyja által elkövetett tettek miatt. Látjuk azt a beszélgetést vele a kávézóban, ahol azt mondják neki: 'Ha ez még egyszer megtörténik, az a te hibád lesz. Te véded az anyádat, ő pedig Istent játszik. Ha valaki mást is bánt, akkor ez a te hibád'. Ezzel Ginnynek meg kell küzdenie” — árulta el Lampert, hozzátéve, hogy a kis Austin is az érzelmeivel fog birkózni, miután szemtanúja volt annak, hogy az anyukája megölt valakit.

Hogyan alakul Ginny és Georgia, illetve a család sorsa? Azt június 5-én tudhatod meg, a 3. évad premierjén.