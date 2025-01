Megvan a You 5. évadának premierdátuma - Már lehet készülni a borzongásra

Bár egy darabig úgy lehetett tudni, hogy még 2024-ben megérkezik a You (Te) folytatása a Netflixre, a streamingoldal csak nem rukkolt elő az ötödik évaddal. Most azonban már pontosan lehet tudni, mikor lesz az új széria premierje.

Folytatódik Joe Goldberg története - hamarosan itt a You 5. évada

Forrás: Northfoto

Jó hír a You rajongóinak: megvan a finálé premierdátuma

A Netflix népszerű sorozata, a You hamarosan a végéhez ér, ugyanis áprilisban debütál az ötödik és egyben utolsó évad. Az új évad természetesen Joe Goldberg (Penn Badgley - aki a Gossip Girl magányos srácát, Dant alakította) történetét folytatja, aki most New Yorkba tér vissza, hogy ismét a képernyők elé szegezzen bennünket. Az új évad nagy fordulatokat és egy „gyilkos finálét” ígér. Nézzük, mit várhatunk a You 5. évadától!

Megjelenési dátum és epizódok Az ötödik évad április 24-én, csütörtökön érkezik a Netflixre. Ezúttal a teljes évad, mind a tíz epizód egyszerre elérhetővé válik, így a rajongók egyben megnézhetik az összes részt.

A szereplőgárda meglepetéseket is tartogat

Penn Badgley ismét magára ölti sorozatgyilkos, Joe Goldberg szerepét, aki új életet kezdett New Yorkban. Partnere Charlotte Ritchie lesz Kate-ként, Joe gazdag barátnőjeként, aki felhagyott londoni életével, hogy a férfival új életet kezdjen, de az új évadban számos új karakterrel is találkozhatunk.

Joe visszatér New Yorkba

Az új évad Joe és Kate házasságával indul, akik most New Yorkban élik fényűző életüket. Joe azonban most sem tud kibújni a bőréből, ráadásul Kate testvéreivel is meg kell küzdenie, akik problémás és manipulatív természetükkel tovább bonyolítják az eseményeket. Az alkotók azt nem árulták el, hogy Joe képes-e mögött hagyni véres múltját... Michael Foley, az évad egyik producere azt azért elmondta, hogy az utolsó szezon központi témájában Joe személyiségfejlődése áll. „Joe egészen más emberként tér vissza New Yorkba, mint amilyennek az első évadban megismertük. Az új és régi Joe közötti különbség kulcsfontosságú lesz” – nyilatkozta.