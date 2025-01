Harry herceg bepánikolt attól, amit Meghan Markel tesz: saját felesége akadályozza egy fontos dologban

Harry herceg és Meghan Markle életében számos változás történt az elmúlt években. A brit királyi családtól való eltávolodásuk után Meghan több új projektekbe is kezdett: létrehozta saját márkáját - aminek még mindig nincsenek termékei -, és hamarosan indul a With Love, Meghan című Netflix-sorozata. A műsor várhatóan nagy siker lesz, és ezért Markel mindent meg is tesz, a közelmúltban még a közösségi médiába is visszatért.

Harry herceg bepánikolt Meghan Markle tervei miatt

Forrás: Getty Images

Meghan már 1,4 millió követőt szerzett új Instagram-fiókjával, és további terveket is dédelget: el akar indítani egy életmódmagazint, és tervezi memoárjának megírását is. Egy bennfentes szerint Meghan célja az, hogy a 2025-ös év a karrierje legsikeresebb időszaka legyen.

Meghan eltökélt abban, hogy ez az év legyen az eddigi legsikeresebbje. Meg akarja mutatni a világnak, mire képes. Sikerei ugyanakkor tovább mélyíthetik a szakadékot a királyi család és köztük

– mondta a forrás.

Harry herceg békét akar kötni

Harry herceg, aki 2020 óta alig tartja a kapcsolatot az apjával, Károly királlyal és testvérével, Vilmos herceggel, azt tervezi, hogy közeledik családtagjaihoz. Egy ismerős szerint a herceg számára fontos lenne, hogy Meghan is részt vegyen ebben, de felesége nem annyira lelkes.

„Harry számára a családi kapcsolatok helyreállítása az utóbbi időben prioritássá vált, de Meghannak ambiciózus tervei miatt kevés ideje maradt arra, hogy támogassa őt ebben” – árulta el a forrás.

A herceg ezzel szemben teljes mértékben támogatja felesége törekvéseit, bár tart attól, hogy a királyi család rosszul fogadja majd Meghan új sikereit. „Harry büszke Meghan munkásságára, de aggódik amiatt, hogy a sikerei hogyan hatnak majd az ő békülési terveire” – tette hozzá az informátor.

A hercegné Netflix-műsora és esetleges nyilvános megszólalásai újabb konfliktusokat idézhetnek elő. „Ha Meghan úgy dönt, hogy nyíltan reagál a kritikákra az Egyesült Királyságban, az kétségtelenül újabb vitákat szül” – figyelmeztetett a forrás.