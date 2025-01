Meghalt Joan Plowright színésznő, Laurence Olivier özvegye

95 éves korában, csütörtökön elhunyt Joan Plowright brit színésznő az egykori filmcsillag, Laurence Olivier özvegye.

Joan Plowright Laurence Olivier felesége volt

Joan Plowright 70 éven át játszott

A Tony- és Golden Globe-díjas színésznő már életében legenda volt. A gyászhírt Joan Plowright családja közölte. Azt írták, Joan a szerettei körében hunyt el. „Hosszú és fényes karriert futott be színházban, filmen és a televízióban több mint hét évtizeden át, míg megvakulása miatt vissza nem kellett vonulnia” - áll a közleményben. Emlékezetes filmjei közé tartozott a 101 kiskutya, a Tea Mussolinivel, a Jean Eyre, a Sztálin és a Mrs. Daisy sofőrje is. Az 1950-es évektől a 80-as évekig színpadi szerepek tucatjait játszotta el Csehov A sirályától, Shakespeare Velencei kalmárjáig. Játszott Ionesco A székek című színművében, valamint Bernard Shaw, John Osborne, Shelagh Delaney és Arnold Wesker darabjaiban is - írja az Origó.

Sir Laurence Olivier felesége volt

Az 1929-ben született Plowright az 1950-es években lett a londoni West End színházi negyed vezető színésznője. Sir Laurence Olivier felesége volt 1961-től Olivier 1989-ben bekövetkezett haláláig: házasságukból három gyermek született. A család a közleményben arról is ír, hogy Joant életének utolsó tíz évében, amit Sussex-ben töltött, gyakran látogatták barátai és rokonai.