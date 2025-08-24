Freddie Mercury eltitkolt lánya megszólalt: így próbálja igazolni származását

A Love, Freddie című memoár szerzője, aki magát csak B-nek nevezi, azt állítja: 1977-ben született Freddie Mercury egyik rövid viszonyából, amelyet az egyik közeli barátja feleségével folytatott. B azt állítja, hogy a zenész haláláig kapcsolatban állt vele, még ha mindez titokban is zajlott.

Úgy tűnik, hogy Freddie Mercurynak van egy eltitkolt lánya

Forrás: Northfoto

A történet középpontjában Freddie édesapja, a 2003-ban elhunyt Bomi Bulsara végrendelete áll. A dokumentumban szerepel egy különös kitétel: csak a törvényes vagy törvényesített, illetve örökbefogadott gyerekek örökölhetnek, a házasságon kívül születettek nem. Jogászok szerint erre a kitételre csak az 1987-es jogszabályi változások után volt szükség, amikor a törvénytelen gyermekek is egyenlő jogokat kaptak.

„Miért kerülne bele egy ilyen záradék, ha nem lennék, ha nem létezne törvénytelen gyermek a családban?” – tette fel a kérdést B a Daily Mailnek.

Freddie Mercury közeli hozzátartozói és a Queen tagjai eddig nem reagáltak a sztorira. Anita Dobson színésznő, Brian May felesége elismerte, hogy régóta keringenek hasonló pletykák, de hozzátette: „Az egyetlen ember, akit meg kellene kérdezni, az Freddie a nővére, Kashmira. De ha valamit titokban akarnak tartani, azt meg is tudják őrizni.”

Brian May felesége szerint Freddie Mercurynak nem volt gyermeke

Mary Austin, Freddie Mercury egykori menyasszonya, aki az énekes vagyonának nagy részét örökölte, határozottan cáfolta az állításokat. „Freddie mindig nyílt és őszinte ember volt. Elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen jelentős eseményt titokban tartott volna” – nyilatkozta a Sunday Timesnak.

Mary Austin a naplók hitelességét is megkérdőjelezte: „Soha nem láttam Freddie-t naplót írni abban az időszakban. Ráadásul 1976-ban még együtt éltünk, így az első állítólagos bejegyzés időpontja sem stimmel.”

A memoárban ugyanakkor az szerepel, hogy Freddie Mercury rendszeresen látogatta B-t Londonban. A találkozásokat állítólag Joe Fannelli, az énekes asszisztense szervezte, aki 1993-ban halt meg AIDS-ben.

B szerint Mercury a halála előtt nem sokkal 17 kézzel írt naplót adott át neki, és három héttel a halála előtt találkoztak utoljára. A nő egy levélben így fogalmazott: „Freddie Mercury volt az apám. Gyermekkoromtól egészen az utolsó 15 évéig szeretetteljes kapcsolat kötött össze vele. Úgy bánt velem, mintha a legféltettebb kincse lennék.”